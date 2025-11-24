매쓰플랫, 홀론아이큐 ‘동아시아 에듀테크 150’ 3년 연속 선정

에듀테크 스타트업 프리윌린(대표 권기성)이 운영하는 AI(인공지능) 수학문제은행 솔루션 ‘매쓰플랫’이 글로벌 교육시장 조사기관인 ‘홀론아이큐’가 발표한 ‘2025 동아시아 에듀테크 150’에 3년 연속 선정됐다.

홀론아이큐는 동아시아 지역의 교육 혁신 기업을 발굴해 매년 ‘EdTech 150’을 발표하고 있다. 올해부터는 기존의 분야별 구분 대신 ‘학습 생애주기’ 중심으로 선정 체계를 개편했다. 기관은 학습자의 진입, 학습, 평가, 성취까지 이어지는 전 과정에서 혁신적 가치를 창출하는 기업을 선별하고, 재무 건전성, 팀 역량, 시장성과, 제품 경쟁력, 모멘텀 등 핵심 지표와 지역 전문가 평가를 종합해 최종 후보를 결정했다. 올해는 ‘무엇을 가르치는가’보다 ‘누구에게, 어느 학습 단계에서 가치를 제공하느냐’에 초점을 맞춘 평가 체계 전환이 가장 큰 변화로 꼽혔다.

매쓰플랫은 2023년 첫 선정 이후 3년 연속 ‘동아시아 에듀테크 150’에 이름을 올리며, 생애주기 기반 평가 체계에서도 학습 전 과정(K-12)을 아우르는 플랫폼으로 가치를 인정받았다. 수학 학습의 기초 단계부터 내신, 모의고사, 경시대회, 성취 관리까지 초, 중, 고 전 과정을 지원하는 기술과 콘텐츠 인프라가 강점으로 평가됐다.

2025년에는 내신관 오픈, KMM수학경시대회 및 KMM고등모의고사 개최 등 기술과 콘텐츠의 융합을 통해 학습 생태계를 한층 확장했다. 또 학습 데이터를 기반으로 맞춤형 학습 기능을 강화하고, 교사와 학생이 진단, 학습, 평가, 성취의 전 과정을 체계적으로 관리할 수 있는 환경을 구축해 단순한 문제 은행을 넘어 교육적 완성도와 기술 혁신성을 동시에 인정받았다.

권기성 프리윌린 대표는 “2025 홀론아이큐 동아시아 에듀테크 150에 3년 연속 선정된 것은 프리윌린이 기술 혁신뿐 아니라 교육의 본질적 가치에 지속적으로 집중해 온 결과”라며 “앞으로도 교사와 학생의 학습 경험을 혁신하고, 글로벌 교육 생태계에 기여하는 에듀테크 기업으로 성장하겠다”고 말했다.