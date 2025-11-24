롯데리아·써브웨이 이어...맥도날드도 양상추 없다

이상 기후로 인한 양상추 생산량 급감이 햄버거·샌드위치 업계 전반으로 번지고 있다. 롯데리아와 써브웨이에 이어 맥도날드도 일부 메뉴 운영에 차질을 빚으며 긴급 조치에 들어갔다.

24일 맥도날드에 따르면 회사는는 일부 매장에서 양상추 수급이 어려워지면서, 해당 고객에게 매장에서 사용할 수 있는 무료 음료 쿠폰을 대신 제공하고 있다. 양상추 제공이 정상화되는 시점은 아직 정해지지 않았으며, 회사는 빠른 시일 내 수급 정상화를 위해 노력 중이라고 밝혔다.

앞서 롯데리아는 이달 중순부터 말까지 양상추와 양배추를 혼용해 사용하기로 했고, 써브웨이도 지난 주말 일부 매장에서 샐러드 판매를 잠시 중단했다. 두 브랜드 모두 “기후 영향으로 공급이 일시 불안정한 상황이며, 수급이 안정되는 대로 정상 운영할 것”이라고 밝혔다.

서울 시내 한 맥도날드 매장

업계에서는 최근 이상 기후가 반복되면서 신선 채소류 공급 불안이 구조적 리스크로 자리 잡고 있다고 보고 있다. 실제로 지난해에도 주요 프랜차이즈는 양상추와 토마토 등 야채 수급에 차질을 빚은 바 있다.

한 업계 관계자는 “저장 기간이 짧은 채소는 산지 상황이 흔들리면 수급에 바로 영향을 받는다”며 “전국 단위로 매장을 운영하는 브랜드일수록 필요한 물량이 많아 공급 차질을 더 크게 체감할 수밖에 없다”고 말했다.