BMW 3만 대 생산한 로봇 은퇴…‘피규어02’가 남긴 기록

실리콘밸리의 로봇 스타트업 피규어AI가 2세대 휴머노이드 로봇 '피규어02'의 은퇴를 공식 선언했다.

언뜻 들으면 "연구용 로봇 테스트를 마무리했다" 정도로 들리지만, 피규어02의 실제 근무 경력을 들여다보면 이야기가 완전히 달라진다.

이 로봇은 지난 11개월 동안 BMW 미국 스파르탄버그 공장에서 사람 대신 금속 패널을 들고 나르며 실제 조립라인에서 일했다.

피규어02가 BMW 공장에서 작업하는 모습 (사진=피규어AI)

피규어02의 BMW 근무 성적표는 꽤 충격적이다. 단순한 데모나 쇼케이스가 아니라 실제 라인에 투입됐다. BMW X3 차량 3만 대 생산에 기여했다고 회사 측은 밝혔다.

로봇은 평일 5일 하루 10시간씩 근무하며 누적 1천250시간 동안 작동했다. 이 기간 총 200마일 이상 도보로 걸으며 9만 개 부품을 이송했다. 피규어AI는 이 기록을 '현장에서 돌아온 가장 값진 데이터'라고 평가했다.

BMW가 피규어02에게 맡긴 첫 임무는 자동차 생산의 기본이자 까다로운 공정인 '시트 메탈 로딩'이었다. 5mm 오차 안에 부품 3개를 정확한 위치에 배치하는 일이다. 로딩 시간 37초, 전체 사이클 84초를 내에 수행해야 했다.

피규어02가 BMW 공장에서 작업하는 모습 (사진=피규어AI)

근무 교대당 정확도는 99%를 목표로 삼았다. 사람이 하루에 개입하는 횟수를 0회로 만들겠다는 구상이었다. 정밀도와 속도, 반복성 모두 요구되는 고난도 작업이었다.

피규어02는 이를 위해 정확한 발걸음 제어, 실시간 환경 대응, 손-눈 협응 알고리즘을 총동원해 사람 작업자처럼 움직여야 했다.

11개월간의 근무는 피규어AI 엔지니어들에게도 큰 공부였다. 특히 팔뚝 모듈은 가장 취약한 포인트로 드러났다. 좁은 공간에 3자유도 액추에이터와 전자 보드, 케이블이 몰려 있어 열 관리와 안정성 문제가 반복됐다.

피규어02 휴머노이드 손 (사진=피규어AI)

이 경험은 차세대 로봇인 '피규어03' 설계에 그대로 반영됐다. 팔뚝 전자 구조를 완전 재설계하고 중간 분배 보드를 제거했다. 손목 모터 컨트롤러를 본체와 직접 통신하도록 단순화하는 방식으로 신뢰성을 높였다.

피규어02는 이제 본사로 돌아와 조용히 은퇴를 맞는다. 이 로봇은 '휴머노이드가 실제 공장에서 사람 일을 대신할 수 있는가'라는 질문에 구체적인 답을 보여줬다.

이 답은 이제 차세대 로봇 피규어03가 이어받는다. 피규어AI 측은 "BMW에서의 매 시간, 매 파트가 피규어03을 만드는 교본이 됐다"고 설명했다.