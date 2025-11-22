늑대, 덫 끌어서 미끼 꺼냈다…"최초의 도구 사용 사례"

야생 늑대는 먹잇감을 발견하면 본능적으로 빠르게 달려드는 것이 일반적이지만, 대가 도구를 활용하는 모습이 포착돼 화제가 되고 있다고 과학전문매체 사이언스얼랏이 최근 보도했다.

캐나다 브리티시컬럼비아 주의 외딴 지역에서 촬영된 영상에는 늑대가 깊은 물속에 설치된 덫에서 게를 꺼내기 위해 여러 단계에 걸쳐 행동하는 모습이 담겨 있다. 연구진들은 이런 복잡한 행동이 “야생 늑대에서 관찰된 최초의 잠재적 도구 사용 사례”라고 평가했다.

늑대가 도구를 활용하는 모습이 포착돼 화제가 되고 있다. (사진=픽사베이)

해당 연구 결과는 국제학술지 ‘생태와 진화(Ecology and Evolution)’에 발표됐다.

이 지역 바닷가에는 수년간 외래종인 유럽산 녹색 게를 제거하기 위한 프로그램의 일환으로 게 덫이 설치돼 왔다. 연구진들은 캐나다 헤일츠크 지역에서 덫이 끌려 올라오고 미끼가 제거된 흔적을 발견했다. 덫은 깊은 바다에 설치돼 있어 썰물 때에도 노출되지 않았기 때문에 연구진은 해양 포식자의 개입을 의심했고, 2024년 5월 카메라를 설치했다.

헤일츠크 지역의 늑대가 물에 잠겨 있던 덫을 해안으로 끌어내어 그 안에 있는 미끼에 접근하는 모습을 원격 카메라 영상에서 추출한 이미지 (출처= 생태와 진화, 2025)

촬영 결과, 암컷 야생 늑대 한 마리가 바다로 헤엄쳐 들어가 덫에 연결된 부표를 물고 해안으로 끌고 오는 장면이 포착됐다. 늑대는 덫을 끌어올린 뒤 그물을 이로 물어 뜯어 미끼를 꺼내 먹었다.

연구진들은 이는 "정교하게 연출된 일련의 동작”이라며, “단순히 먹이를 공격적으로 쫓는 야생 포식자의 모습이 아니었다”고 밝혔다.

뉴욕주립대 환경생물학자 카일 아텔은 이를 "믿을 수 없는 행동"이라며, "늑대는 부표를 보고 그것이 덫에 연결되어 있다는 것을 알아챘고, 덫을 올리는 방법도 알고 있었다. 덫을 해안으로 끌어올리면 먹이를 얻을 수 있다는 점까지 알고 있었다. 정말 지능적이고 놀라울 정도로 정교한 행동"이라고 설명했다.

관련기사

캐나다 빅토리아 대학 지리학과 폴 파켓 교수를 포함한 연구진은 야생 늑대 사이에 이런 수준의 정교함이 얼마나 널리 퍼져 있는지 아직 알 수 없다고 밝혔다.

또, 늑대가 시행착오 끝에 덫을 해안가로 옮기는 방법을 스스로 터득했을 가능성을 언급하며, 외딴 지역의 늑대는 인간 등 외부 위험에 덜 노출돼 새로운 행동을 시도할 시간이 더 많았을 수 있다고 강조했다.