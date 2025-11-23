신세계百, ‘2025 MAMA AWARDS’ 팝업스토어 운영

신세계백화점이 K-POP 시상식 ‘2025 MAMA AWARDS(마마 어워즈)’의 공식 팝업을 국내 단독으로 선보인다고 23일 밝혔다.

이번 팝업은 오는 27일까지 신세계백화점 강남점 1층 오픈스테이지에서 진행된다. 오는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 개최되는 마마 어워즈를 직접 가지 못하는 국내 팬들이 시상식의 열기를 미리 체험하고 특별한 추억을 만들 수 있게 기획됐다.

팝업은 사전 예약 사이트 오픈 6분 만에 3일치 예약이 매진되며 높은 인기를 입증했다. 이날부터는 사전예약 없이 현장 예약을 통해 팝업 입장이 가능하다.

2025 MAMA AWARDS 팝업스토어. (제공=신세계백화점)

팝업은 올해 마마 어워즈의 콘서트 슬로건 ‘어-흥(UH-HEUNG)’을 테마로 꾸며진다. 오픈스테이지의 LED 기둥을 활용해 시상식 현장 같은 생동감 넘치는 분위기를 연출했다. 각종 포토존도 마련해 방문객들이 마치 시상식 온 것 같은 사진도 남길 수 있다.

공식 MD 상품인 ‘어-흥(UH-HEUNG)’ 스페셜 에디션도 팝업에서 만나볼 수 있다. 올해 마마 어워즈의 콘셉트를 디자인에 담아낸 콜라보 부채, DIY 티셔츠, 북마크, 스티커&엽서 세트, 에코백 등 5개 품목이 준비됐다.

특히 ‘어-흥(UH-HEUNG)’ 스페셜 에디션에 한해 10만원 이상 구매 시 행운의 스크래치권을 받을 수 있다. 당첨자에게는 마마 어워즈를 직접 참관할 수 있는 기회가 주어진다.

피스마이너스원과의 특별 협업 MD도 선보인다. 티셔츠, 집업 후디, 모자, 에코백, 피규어를 비롯해 짐색, 뱃지 세트, 코트, 스카프 등 11품목의 상품을 준비했으며 시상식 현장 판매를 제외한 사전 판매는 신세계백화점 팝업에서만 단독 진행된다.

관련기사

팝업의 판매 수익금의 일부는 유네스코를 통해 기부돼 개발도상국 소녀들의 교육 기회 확대 및 환경 개선을 위해 사용된다. 팝업 내에 ‘소녀교육’ 캠페인 존도 운영한다.

신세계백화점 관계자는 “홍콩의 열기를 미리 가져와 시상식의 생동감을 그대로 느낄 수 있고, 의미 있는 기부까지 함께 할 수 있는 경험을 선사할 것”이라고 말했다.