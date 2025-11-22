올해 연말 은행 '대출 절벽'

올해 가계대출 목표치를 초과한 은행들이 하나 둘씩 대출 접수를 중단하고 있다.

22일 금융업계에 따르면 하나은행·KB국민은행이 가계대출을 한시적으로 취급을 제한한다.

하나은행은 오는 25일부터 영업점서의 주택담보대출이 제한된다. 비대면 대출과 갈아타기(대환 대출)은 가능하다.

서울 시내 한 은행 영업점 대출창구 모습. (사진=뉴스1)

전세대출도 같은 날 부터 대면으로 대출 신청이 불가능해지며, 비대면과 갈아타기 둘다 제한된다.

다만 신용대출은 접수 채널과 무관하게 신청할 수 있다. 갈아타기도 된다.

KB국민은행은 하나은행보다 대출 취급 제한을 더 강화해 운영해나간다.

22일부터는 연내 실행 예정인 주택 구입 목적 주택담보대출의 비대면 접수가 중단된다. 갈아타기 목적의 가계대출(주택담보대출·전세대출·신용대출)도 제한된다. 비대면 전용 신용대출의 신규 가입도 안된다.

오는 24일부터는 주택담보대출의 대면 신청도 받지 않는다.

KB국민은행에선 전세대출의 대면·비대면 신청은 할 수 있다.

한편, 연내 가계대출 목표치를 웃돈 신한은행에서는 대출 관리를 조금씩 진행했기 때문에 중단은 없을 것이라는 전언이다.

업계에서는 "농협은행 외에 모두 목표치를 넘어섰기 때문에 중단을 하지 않더라도 한도 관리에 돌입할 것"이라고 말했다.