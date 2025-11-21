태성, 글로벌 배터리사에 복합동박 소재 공급

PCB, 유리기판 및 2차전지 복합동박용 장비 전문기업 태성(대표 김종학)은 해외 배터리 기업 B사에 복합동박 소재 공급 및 전지 성능 평가를 하기로 했다고 21일 밝혔다.

이번 공급은 국내 기업 A사에 이어 글로벌 배터리 시장으로의 본격 진입을 알리는 계기가 될 것으로 기대했다.

잇따른 소재 공급 확대는 태성의 복합동박 장비 사업에도 추가적인 동력을 제공할 것으로 기대된다. 태성은 다수의 중국 고객사들이 협상 재개를 위해 방문 의사를 밝히고 있으나, 회사는 사업을 가장 유리한 조건에서 전개하기 위해 협의 시점을 전략적으로 조율하고 있다고 전했다.

태성 관계자는 “유리기판 장비에 대한 세부 사양 협의가 마무리 단계에 있으며, 고객사의 양산 라인 구축 일정에 맞춰 내년부터 유리기판용 양산 장비 공급을 안정적으로 개시할 수 있도록 준비를 진행하고 있다”고도 밝혔다.