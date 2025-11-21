르노, 中 지리 손잡고 브라질 시장 공략…1조 투자

호스 파워트레인 이어 브라질 합작사 추가 설립

카테크입력 :2025/11/21 09:18

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

프랑스 완성차 업체 르노가 중국 지리그룹와 손잡고 남미 시장 공략에 나선다. 

최근 르노는 지리자동차와 브라질에 합작법인을 설립하고 38억 헤알(약 1조원) 규모 투자를 단행한다고 발표했다. 

양 사는 ▲내년 하반기 생산될 두 가지 신 모델에 적용할 새로운 (탄소)저·무배출 기술 플랫폼(GEA) ▲내년 하반기 출시 예정인 르노 모델 페이스리프트 작업 ▲내후년 출시 예정인 르노 신차 기반이 될 신형 무배출 기술 플랫폼 등에 투자할 예정이다.

(사진=지리)

르노와 지리그룹은 지난 8월부터 합작사 ‘호스 파워트레인’을 통해서도 차세대 하이브리드 및 내연기관 파워트레인 양산을 시작했다.

이번 발표는 지리 홀딩 그룹과 지리자동차 홀딩스(이하 지리) 간 파트너십이 마무리된 후 이뤄진 것으로, 양측은 지리가 르노 브라질 지분 26.4%를 취득하는 계약을 체결한 바 있다.

관련기사

빅터 양 지리 그룹 수석 부회장은 "새로운 형태 파트너십이 브라질 자동차 산업, 제로·저배출 생태계, 그리고 지역 경제 발전에 새로운 활력을 불어넣고, 세계 자동차 산업이 친환경·지능형 미래로 나아가는 데 하나의 모범 사례가 될 것"이라고 말했다.

아리엘 몬테네그로 르노 지리 브라질 사장 겸 대표는 "르노와 지리는 브라질을 신뢰하고 있으며 혁신적인 모빌리티 솔루션을 통해 국가의 경제·사회 발전에 기여하고 브라질 자동차 산업의 경쟁력 제고에 이바지하기 위해 전례 없는 장기 파트너십을 구축하고 있다"고 전했다.

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
지리 르노 브라질

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

정현호 물러났지만 대수술 없었다…삼성전자, 전영현·노태문 '투톱'

챗GPT도 '카톡 챗GPT' 이용약관 우려...왜?

UFC 경영자, 일론 머스크 도발…"옵티머스, 중국 로봇과 한판?"

잠깐 오르더니 폭싹…비트코인, 8만6천 달러대로 추락

ZDNet Power Center