르노, 中 지리 손잡고 브라질 시장 공략…1조 투자

프랑스 완성차 업체 르노가 중국 지리그룹와 손잡고 남미 시장 공략에 나선다.

최근 르노는 지리자동차와 브라질에 합작법인을 설립하고 38억 헤알(약 1조원) 규모 투자를 단행한다고 발표했다.

양 사는 ▲내년 하반기 생산될 두 가지 신 모델에 적용할 새로운 (탄소)저·무배출 기술 플랫폼(GEA) ▲내년 하반기 출시 예정인 르노 모델 페이스리프트 작업 ▲내후년 출시 예정인 르노 신차 기반이 될 신형 무배출 기술 플랫폼 등에 투자할 예정이다.

(사진=지리)

르노와 지리그룹은 지난 8월부터 합작사 ‘호스 파워트레인’을 통해서도 차세대 하이브리드 및 내연기관 파워트레인 양산을 시작했다.

이번 발표는 지리 홀딩 그룹과 지리자동차 홀딩스(이하 지리) 간 파트너십이 마무리된 후 이뤄진 것으로, 양측은 지리가 르노 브라질 지분 26.4%를 취득하는 계약을 체결한 바 있다.

빅터 양 지리 그룹 수석 부회장은 "새로운 형태 파트너십이 브라질 자동차 산업, 제로·저배출 생태계, 그리고 지역 경제 발전에 새로운 활력을 불어넣고, 세계 자동차 산업이 친환경·지능형 미래로 나아가는 데 하나의 모범 사례가 될 것"이라고 말했다.

아리엘 몬테네그로 르노 지리 브라질 사장 겸 대표는 "르노와 지리는 브라질을 신뢰하고 있으며 혁신적인 모빌리티 솔루션을 통해 국가의 경제·사회 발전에 기여하고 브라질 자동차 산업의 경쟁력 제고에 이바지하기 위해 전례 없는 장기 파트너십을 구축하고 있다"고 전했다.