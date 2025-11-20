포블, 주문 및 투자 화면 UI·UX 전면 개편 추진

디지털 자산 거래소 포블게이트(이하 ‘포블’)는 주문 및 투자내역 화면을 중심으로 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 전면 개편한다고 20일 밝혔다.

이번 개편은 고객의 거래 편의성과 효율성을 높이고, 향후 원화거래소 전환을 위한 사용자 환경 고도화에 초점을 맞췄다.

이번 UI·UX 개편의 핵심은 더 빠르고 직관적인 주문 환경 제공이다. 포블은 주문 화면에 호가창과 주문내역을 동시에 볼 수 있는 ‘통합 디스플레이’를 새롭게 도입할 계획이다.

여기에 모바일 환경에 최적화된 숫자패드, 평단가 및 현재가 기준의 ‘프리셋 버튼’을 추가해 복잡한 계산 없이도 가격을 빠르게 입력할 수 있도록 한다. 또, 입력 가격과 현재가 간의 차이를 실시간으로 표시해 투자자들의 판단을 지원할 수 있도록 기능을 개선한다.

투자내역 화면도 사용자 친화적으로 개편된다. 평가손익과 수익률을 한눈에 확인할 수 있도록 구성 정보를 단순화하고, 기간별 손익, 보유비중, 주문 가능 금액 등의 핵심 데이터를 직관적으로 제공할 예정이다. 특히, 별도 페이지 이동 없이 각 가상자산별 상세 내역을 바로 확인할 수 있도록 구현해 사용자의 편의성을 높인다.

포블 안현준 대표는 “고객이 더 쉽고 빠르게, 그리고 안전하게 거래할 수 있는 환경을 만드는 것이 가장 중요하다”며 “이번 UI·UX 개편을 시작으로 사용자 중심의 서비스 고도화를 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.