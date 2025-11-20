'AI 포털' 줌, 카드형 UI로 전면 개편…콘텐츠 접근성 강화

이스트에이드가 AI 포털 '줌'의 첫 화면을 글로벌 디자인 스탠다드인 '카드형 UI(Card UI)' 기반으로 전면 개편했다.

이스트에이드는 '사용자 콘텐츠 접근성 강화'를 위해 이번에 '줌'을 개편했다고 20일 밝혔다. 이를 위해 이스트에이드는 뉴스·웹툰·쇼핑·투자·리워드 등 사용 빈도가 높은 핵심 서비스를 '콘텐츠 카드(Content Card)' 형태로 재구성해 포털 줌 첫 화면 상단에 배치했다.

이제 포털 줌 사용자는 개편된 페이지에서 최소한의 스크롤로 주요 정보를 한 눈에 직관적으로 탐색하고 원하는 콘텐츠나 서비스로 즉시 이동할 수 있게 됐다.

(이미지=이스트에이드)

새롭게 구성된 첫 화면에는 ▲포인트 적립 참여형 미션을 보여주는 리워드 혜택 카드 ▲실시간 주요 뉴스를 담은 뉴스 카드 ▲인기 웹툰∙웹소설 콘텐츠를 보여주는 웹툰 카드 ▲인기 쇼핑 상품을 모아보는 쇼핑 카드 ▲주요 금융 투자 지표를 모아보는 투자 카드 등을 포함했다.

포털 줌은 '카드형 UI' 도입으로 AI 기반 '초개인화' 포털로 진화하기 위한 첫 단추를 끼우게 됐다. AI가 사용자의 관심사와 성향을 효율적으로 학습할 수 있는 환경이 됐기 때문이다. 향후 포털 줌은 개인에게 최적화된 첫 화면을 제공할 계획이다. 예로 쇼핑을 즐기는 사용자에게는 쇼핑 카드를, 뉴스를 선호하는 이용자에게는 뉴스 카드를 우선적으로 보여주는 것이다.

관련기사

아울러 AI 기술 역량을 바탕으로 포털 줌에서 선보였던 'AI 이슈 트렌드'와 AI 질의형 검색 'AI 1초 요약'도 차별화된 정보 탐색 경험과 함께 초개인화 포털이라는 비전 달성을 위한 핵심 기술로 활용될 예정이다.

김남현 이스트에이드 대표는 "이번 개편은 줌이 이용자 중심의 '개인형 AI 포털'로 나아가는 중요한 전환점"이라며 "단순한 정보 나열이 아닌, AI를 통해 사용자별로 최적화된 콘텐츠 경험을 제공하는 것이 최종 목표"라고 말했다. 이어 "이를 통해 사용자의 만족도와 체류시간을 모두 향상시켜 커머스와 광고 등 핵심 비즈니스의 성장을 가속화해 나가겠다"고 덧붙였다.