복지부, 농아인협회 고위간부 수사의뢰

보건복지부가 한국농아인협회에 대한 특정감사 결과 고위 간부의 범죄 혐의가 발견돼 수사기관에 수사를 의뢰했다.

감사에서 발견된 고위 간부의 혐의는 장애인차별금지법, 근로기준법, 형법 위반 등이다. 복지부는 지난 7일부터 다음 달 5일까지 집중제보 기관을 운영 중이다. 한국농아인협회 제보는 국민신문고나 한국수어통역사협회에 하면 된다.

복지부는 제보를 바탕으로 연말 추가 실지조사 등 한국농아인협회가 운영의 신뢰성을 회복할 수 있도록 관리·감독한다는 계획이다. 또 현장 의견수렴 등을 통해 제도·지침 개선 등을 추진하기로 했다.

복지부와 수어통역사 관계자들은 20일 오전 서울 소재 수어통역센터에서 수어통역사의 근무 여건, 수어통역서비스 이용절차, 지자체·의료기관 등 관계기관 연계체계 등 현장 상황을 공유하고 수어통역센터 운영 관련 제도개선 방향을 논의할 예정이다.

손호준 복지부 장애인정책국장은 “한국농아인협회에 대한 특정감사를 통해 고위 간부의 부적절한 행위를 확인하고 협회의 정상화를 위해 수사 의뢰를 요구했다”라며 “수어통역센터는 농아인의 의사소통을 지원하는 핵심 역할을 수행하는 기관으로, 최일선 현장에서 일하는 수어통역사들의 의견을 반영하여 제도개선을 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.