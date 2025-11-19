엑스지미, 휴대용 프로젝터 '모고4' 출시

글로벌 빔프로젝터 브랜드 엑스지미는 휴대용 프로젝터 신제품 '모고 4'를 출시한다고 19일 밝혔다.

엑스지미는 구글·하만카돈·텍사스인스트루먼츠(TI) 등과 협력해 다양한 올인원 프로젝터를 선보여왔다. 레드닷·iF 등 140여 개 국제 디자인상을 수상한 글로벌 브랜드다.

모고 4는 한 손 크기 휴대성과 선명한 화질, 풍부한 사운드를 갖췄다. 2만mAh 배터리를 탑재해 영상 2.5시간, 음악 6시간 재생이 가능하다.

엑스지미 '모고4' (사진=엑스지미)

디지털 광학기술(DLP) 기반 Re.709 124% 색역을 재현했다. 본체에 360도 회전 금속 스탠드가 내장돼 별도 장비 없이 다양한 각도로 투사할 수 있다.

구글TV를 기본 탑재해 넷플릭스·유튜브 등 주요 OTT 앱을 직접 실행할 수 있고, 크롬캐스트 내장으로 스마트폰·노트북 미러링도 가능하다.

하만카돈의 360도 사운드 시스템과 탈부착형 3종 광학 필터가 제공돼 실내외 어디서든 몰입감 있는 엔터테인먼트 환경을 구현한다.

가격은 89만9천원이다. 국내 빔프로젝터 커뮤니티 '세모빔'과 69만9천원 공동구매 행사를 진행한다. 선착순 구매자에게는 광학 필터 3종을 추가 제공한다.

한국시장 공략을 위해 사후지원 정책도 강화했다. 개봉 후 7일 이내 단순 변심 교환이 가능하며, 구매 후 1년 이내 제품 이상 발생 시 리퍼비시 또는 신제품으로 교환해준다.

엑스지미 관계자는 "모고 4는 사용자 환경에 맞춘 휴대용 엔터테인먼트 경험을 목표로 개발된 제품"이라며 "글로벌 시장에서 검증된 기술력을 바탕으로 한국 소비자에게 새로운 선택지를 제공하겠다"고 말했다.