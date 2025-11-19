서진시스템, 삼현·케이스랩과 자율제조 구축 나서

서진시스템은 로봇 전문기업 삼현, 케이스랩과 함께 '인공지능(AI)·로봇 융합 기반 스마트 자율제조 글로벌 얼라이언스 협력'을 위한 3자간 전략적 제휴를 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 제휴는 초고하중 자율이동로봇(H-AMR)과 AI 기반 지능형 로봇기술을 중심으로, 세계 최고 수준의 스마트 자율제조 생태계를 구축하는 것이 핵심 목표다.

서진시스템은 현재 베트남에 30만평 이상 규모의 생산기지를 구축해 운영 중이다. 이번 제휴를 통해 향후 베트남 공장을 로봇기술 기반 스마트팩토리로 전환해 생산공정의 자동화·지능화를 본격화할 계획이다.

왼쪽부터 국태용 케이스랩 대표, 성동수 서진시스템 사장, 박기원 삼현 대표 (사진=서진시스템)

AI 기반 관제 시스템과 자율이동로봇이 도입될 경우 생산효율, 품질 안정성, 공정 속도 등에서 획기적인 개선이 예상되며, 이는 글로벌 제조 시장에서 서진시스템의 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 전망이다.

서진시스템, 삼현, 케이스랩은 ▲자율이동로봇 사업 협력 및 AI적용 확대 ▲자율제조 시스템의 공동연구·개발 및 실증 ▲글로벌 수출 및 시장 확장 기반 구축을 추진한다.

3사는 공동 워킹그룹을 운영하면서 기술 개발과 시장 전략을 구체화하고, 글로벌 제조업 생태계를 선도하는 자율제조 모델을 단계적으로 완성할 계획이다.

서진시스템은 원재료부터 부품·모듈·완제품까지 연결하는 엔드투엔드 수직계열화 제조 체계를 구축해 높은 생산 효율과 비용 경쟁력을 확보하고 있다.

최근 AI 확산과 함께 고성능 하드웨어 시장의 중요성이 급격히 확대되고 있고 반중 전략 기조 속에서 글로벌 밸류체인이 재편되고 있는 만큼, 향후 다양한 로봇 전문기업과 협업을 확대해 AI 시대 자율 제조 혁신을 선도한다는 계획이다.

이미 서진시스템은 현대로보틱스의 산업용 로봇을 다년간 양산한 경험을 바탕으로 로봇 산업에 대한 레퍼런스를 확보하고 있다.

서진시스템 관계자는 "AI 시대의 제조는 속도와 정확성을 넘어, 데이터를 기반으로 스스로 최적화하는 자율제조로 진화하고 있다"고 말했다.