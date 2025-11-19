"카디비도 극찬"…아누아 TXA 세럼, 하루 만에 SNS 천만뷰 돌파

더파운더즈는 뷰티 브랜드 아누아(ANUA) 제품이 미국 힙합 아이콘 카디비의 SNS를 통해 소개됐다고 19일 밝혔다.

더파운더즈에 따르면 미국 래퍼 카디비는 지난 18일(한국시간) 자신의 틱톡 계정에 아누아 ‘나이아신아마이드 10 TXA 세럼 4 다크 스팟 코렉팅 세럼(이하 TXA 세럼)’에 대한 리뷰 영상을 공개했다.

영상에서 카디비는 임신으로 팔꿈치와 입가 등 다크스팟이 짙어진 피부 고민을 털어놓고 TXA 세럼을 소개하고 직접 얼굴에 바르는 모습을 보여줬다.

카디비가 틱톡에서 아누아 세럼을 바르는 모습. (제공=더파운더즈)

해당 영상은 공개 하루 만에 조회수 1천만 회를 돌파했으며, 수백만 개의 좋아요와 수천 개의 댓글을 받았다.

카디비가 소개한 아누아 ‘TXA 세럼’은 나이아신아마이드 10%, 트라넥삼산 4%, 알부틴 2% 등 고함량 성분 조합으로, 칙칙한 피부 톤과 잡티를 효과적으로 케어하는 제품이다.

아누아 관계자는 “앞으로도 자연 유래 성분과 혁신적인 포뮬러로 아누아만의 차별화된 스킨케어 경험을 제공할 것”이라고 말했다.