어피닛, AI 금융 컨퍼런스 'ACM ICAIF 2025'서 1위

AI 금융 기업 어피닛(구 밸런스히어로, 대표 이철원)은 글로벌 권위의 'ACM ICAIF 2025 (ACM International Conference on AI in Finance 2025, 국제 AI 금융 컨퍼런스)'에 참가해 5개 컴피티션 중 2개 부문에서 1위와 5위를 차지하며 글로벌 수준의 AI 기술 경쟁력을 입증했다고 19일 밝혔다.

ACM ICAIF은 세계컴퓨터학회(ACM, Association for Computing Machinery)가 주최하며, 글로벌 금융사들과 유수의 대학이 참여해 AI 금융 분야의 최신 기술과 연구 결과를 공유하는 컨퍼런스이다. 올해는 규모를 더 키웠으며, 그 시상식이 지난 15일부터 18일까지 싱가포르에서 열렸다.

어피닛의 신재혁, 전현우 연구팀은 컨퍼런스 내의 주요 경쟁 부문인 'FinSurvival Challenge-금융 거래를 위한 딥 서바이벌 모델링’에서 1위를, 'FinDDR 2025-금융 문서 딥 리서치 챌린지’에서 5위를 차지했다.

[사진] 어피닛 수상사진

딥 서바이벌 모델링 부문에서 어피닛은 독자적인 프레임워크와 다중 레벨 인덱싱 전략 등을 통해 방대한 금융 거래 기록 속에서 불완전한 데이터와 데이터 누수 문제를 해결하며 데이터 관리 역량을 입증했다. 어피닛은 XGBoost AFT(Accelerated Failure Time) 생존 분석 모델과 2단계 학습 전략을 통해 모든 평가지표에서 압도적 성능으로 1위를 차지했다.

금융문서 딥 리서치 챌린지 부문에서는 푸단대학 상하이 혁신 연구소(1위), 마이크로소프트(3위), 글로벌 신용평가사 익스피리언(4위)에 이어 어피닛이 5위를 차지하며 한국의 AI금융 기술 역량을 인정받았다.

이러한 성과의 배경에는 어피닛 데이터사이언스팀이 자체 개발한 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 AI 에이전트가 있었다. 이 AI 에이전트는 방대한 연차보고서를 자동으로 청킹(chunking) 및 임베딩(embedding)한 뒤, 전문 애널리스트 수준의 재무 분석 보고서를 생성해낸다. 어피닛은 이번 대회를 통해 증명된 RAG·LLM 기술을 기반으로, 향후 AI 기반 신용평가, 재무 분석, 리스크 예측 등 다양한 금융 의사결정 영역으로 확장할 계획이다.

관련기사

어피닛 신재혁 AI 총괄 이사는 “어피닛의 고도화된 LLM 기술력이 세계적으로도 경쟁력을 갖추었음이 입증됐다”며 “특히 딥 리서치 부문의 경우 전 세계 상장기업의 다국어 연차보고서를 AI로 심층 분석해 리서치 리포트를 자동 생성하는 까다로운 목표를 상대적으로 적은 규모와 투자만으로도 이들과 대등한 기술력을 선보인 점에 자부심을 느낀다”고 말했다.

어피닛 이철원 대표는 "튜링상을 주관하는 ACM의 컨퍼런스에서 AI 기술력을 객관적으로 증명하게 되어 기쁘다"라며 "핵심 역량 분야에서의 1위 달성은 물론, 새로운 분야에서도 글로벌 빅테크와 어깨를 나란히 한만큼, 앞으로도 지속적인 기술 혁신을 통해 금융 AI 시장을 선도해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.