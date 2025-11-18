'피지컬AI 인터내셔널 포럼 2025' 20일 열려

정보통신산업진흥원(NIPA)이 주최하는 '피지컬AI 인터내셔널 포럼(Physical AI International Forum) 2025'가 오는 20일 서울 코엑스 아셈볼룸에서 열린다.

행사는 전북대학교, KAIST, 성균관대학교, 현대자동차, 네이버클라우드, SK텔레콤, 리벨리온, 전북특별자치도 등으로 구성한 전북대학교 피지컬AI사업 컨소시엄과 한국인공지능학회가 공동주관하고 과학기술정보통신부, 더불어민주당 정동영 의원, 국민의힘 최형두 의원, 한국피지컬AI협회가 후원한다.

'K-피지컬AI:글로벌 제조 혁신의 미래를 열다'를 주제로 피지컬AI 최신 기술 트렌드, 산업 적용 사례, 학문적 프런티어 등을 다룬다. 연계 행사로 19일에는 한국인공지능학회의 튜토리얼과 특별세션을 마련했다. 20일 본 포럼에는 ▲기조강연 및 특별토론 ▲기술⋅산업⋅학문 분야별 전문세션⋅연계세션을 진행한다.

기조 연설은 박태완 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관, 제이 리(Jay Lee) 교수(메릴랜드대학교), 데니스 홍(Dennis Hong) UCLA 교수, Philippe Gerard 노키아 아시아태평양 책임자, 이재민 현대자동차 E-Forest 센터장이 참여, 피지컬AI 정책방향과 기술, 운영사례를 소개한다. 이어 이지형 한국인공지능학회장(성균관대학교)을 좌장으로 특별토론도 마련했다.

오후 강연 및 토론은 피지컬AI 기술 트렌드, 적용 도메인, 학문적 프런티어 세션으로 나눠 진행한다. 홍콩폴리테크닉대학교, 스웨덴왕립공과대학교, 프린스턴대학교, 오사카대학교 등 해외 대학과 국내외 탑티어 기업으로 보스턴다이나믹스, 딜로이트컨설팅, PwC, LG전자, 네이버클라우드, LG CNS, 하림지주, 다임리서치가 참여한다.

국내 대학은 KAIST, 서울대학교, 성균관대학교, 전북대학교, 연구기관은 한국전자통신연구원, 한국생산기술연구원, 한국전자기술연구원, 한국식품연구원 등이 함께한다.

이번 포럼은 2025년 산업특화형 피지컬AI 선도모델 수립 및 PoC 사업 일환으로 단순 포럼을 넘어 산⋅학⋅연⋅관의 협력 구조를 마련하는 장으로 기대를 모은다. 전북특별자치도, 전주시, 완주군 등과 전북대학교, KAIST, 성균관대학교, 서강대학교 등 국내 우수 대학이 참여하며 현대자동차(주), 네이버클라우드(주), SK텔레콤(주), 리벨리온(주), ㈜DH오토리드, 대승정밀(주), 동해금속(주) 등 피지컬AI를 선도하는 기업과 한국생산기술연구원, 한국전자기술연구원, 한국산업기술시험원, (재)전북테크노파크, (사)캠틱종합기술원 등 연구기관도 동참한다.

자세한 내용은 공식 홈페이지 'www.kphysicalai.com'에서 확인할 수 있다.