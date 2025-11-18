아마존 창립자 '제프 베이조스', 9조 규모 AI스타트업으로 경영 복귀

아마존 창업자 제프 베이조스가 인공지능(AI) 스타트업을 공동 설립하며 공동 CEO로 경영 일선에 복귀한다.

18일 뉴욕타임즈 등 외신에 따르면 제프 베이조스가 컴퓨터·자동차·우주선 설계와 제조에 특화된 AI 스타트업 '프로젝트 프로메테우스(Project Prometheus)'을 공동 창업했다.

이번 행보는 베이조스가 2021년 7월 아마존 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 이후 처음으로 공식적인 경영 책임을 맡는 사례다. 그는 이후 우주 기업 블루오리진(Blue Origin)에 깊이 관여해 왔지만, 공식 직함은 ‘설립자’에 머물렀다.

제프 베이조스 아마존 창업자

프로젝트 프로메테우스는 AI를 활용해 컴퓨터와 자동차, 우주선 등 다양한 하드웨어의 설계와 제조를 고도화하는 것을 목표로 한다. 우주 산업과 ‘물리 세계’ 제조 혁신에 관심을 보여 온 베이조스의 행보와 맞닿은 대목이다.

공동 창업자이자 공동 CEO는 물리학자이자 화학자인 빅 바자즈(Vik Bajaj)다. 그는 구글의 실험적 연구 조직 '구글X'에서 세르게이 브린 공동창업자와 함께 일하며 드론 배송 서비스 ‘윙(Wing)’과 자율주행차 프로젝트 등 이른바 ‘문샷’ 과제를 수행해 왔다.

이후 2015년에는 생명과학 연구 조직 '베릴리(Verily)' 설립에 참여했고, 2018년에는 AI·데이터 과학 스타트업을 키우는 '포사이트랩스(Foresite Labs)'를 공동 설립해 이끌다었다. 이후 프로젝트 프로메테우스에 전념하기 위해 자리에서 물러난 것으로 전해졌다.

프로젝트 프로메테우스는 출범 단계에서만 62억달러(약 9조원)에 이르는 자금을 확보하는 등 초기부터 ‘초대형 자본’ AI 기업으로 평가받고 있다. 투자금 일부는 베이조스 본인이 직접 출자한 것으로 알려졌다.

이미 오픈AI, 딥마인드, 메타 등 글로벌 AI 선도 기업에서 연구자를 영입해 직원 수가 100명에 가까운 규모로 알려졌다. 막대한 자본력과 함께, 대형 빅테크 연구소에서 직접 인재를 영입해 온 점이 경쟁사와의 차별화 요소로 꼽힌다. AI 모델 학습과 실험에는 초대형 컴퓨팅 인프라와 고급 인력이 필요하기 때문에, 초기부터 수십억달러 단위의 자금과 인재를 확보한 점이 시장 주목을 받고 있다.

이 회사가 집중하는 분야는 피지컬AI다. 기존 대규모 언어모델(LLM)은 인터넷에 축적된 텍스트 데이터를 분석해 패턴을 학습하고 사람처럼 글을 쓰거나 코드를 작성하고 수식을 푸는 데 강점을 보여 왔다.

여기에 비디오와 센서 데이터, 실험 장비에서 나오는 측정값 등 실무 환경에서 생성되는 데이터를 AI가 직접 학습해 실험 설계와 설계 검증, 제조 공정을 스스로 최적화하는 시스템을 지향하는 것이 특징이다.

이미 메타, 구글 딥마인드, 오픈AI 등도 약물 설계, 단백질 구조 예측, 신소재 탐색 등 물리·화학·생명과학 분야에 AI를 적용하는 연구를 진행 중이다.

관련기사

구글 딥마인드는 단백질 구조 예측 시스템 '알파폴드'로 화학 분야 노벨상을 배출하며 AI가 과학 연구에 기여할 수 있다는 가능성을 입증했다. 로젝트 프로메테우스는 컴퓨터, 자동차, 우주선 등 산업 설계와 제조에 특화된 피지멀 AI를 전면에 내세워, 대형 빅테크와는 다른 영역에서 승부를 보겠다는 전략을 선택한 것으로 해석된다.

관련 업계에서는 프로젝트 프로메테우스의 등장이 AI 경쟁 구도를 한층 다변화할 가능성에 주목하고 있다. 챗GPT로 대표되는 생성형 AI 경쟁과 더불어 실제 공장과 연구실에서 움직이는 로봇·실험장비·생산설비를 대상으로 한 피지컬 AI 경쟁이 본격화되는 계기가 될 것이라는 전망이다.