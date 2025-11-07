"알렉사, 오늘 날씨 어때?…BMW, 아마존 음성 비서 덕에 더 똑똑해진다

최근 완성차 브랜드들이 잇따라 인공지능(AI)을 활용한 '음성 인식 비서 서비스'를 도입하고 있는 가운데 BMW가 아마존의 차세대 기술을 최초로 적용해 주목 받고 있다.

아마존은 BMW가 자사 차량용 음성 비서 기술인 '알렉사 커스텀 어시스턴트'를 처음으로 도입했다고 7일 밝혔다. 이를 통해 운전자는 더 자연스럽고 지능적인 대화를 차량 안에서 경험할 수 있게 됐다.

'알렉사 커스텀 어시스턴트'는 자동차 제조사가 자사 브랜드에 맞는 지능형 AI 비서를 구축할 수 있도록 지원하는 기술이다. 이는 아마존웹서비스(AWS)상의 아마존 베드록에서 구동되는 '알렉사+' 아키텍처를 기반으로 70개 이상의 다양한 대규모언어모델(LLMs)과 에이전틱(Agentic) 기능을 통합한 것이 특징이다.

BMW 차량에 통합된 알렉사+ 기반 음성 비서가 자연스럽고 지능적인 대화 경험을 제공한다. (사진=아마존)

이번 통합은 단순한 구조화된 음성 명령을 넘어 보다 자연스럽고 지능적인 대화를 구현함으로써 차량용 대화형 AI의 중대한 전환점이 됐다. 알렉사+의 경험을 차량에 접목해 운전자는 주행에 집중하면서도 복잡하고 상황에 맞는 개인 맞춤형 상호작용이 가능해진다.

BMW는 최근 '2025 오토 모터 스포츠 테크 어워드(Auto Motor Sport Tech Award)' 음성 어시스턴트 부문에서 1위를 차지하며 기술력을 인정받은 바 있다. 이는 기존 알렉사 커스텀 어시스턴트 기반으로 개발된 BMW의 음성 비서 시스템으로, 곧 일부 BMW 모델에 적용될 예정이다.

요른 프레이어 BMW 그룹 사용자 인터랙션 부문 부사장은 "우리는 아마존과 오랜 기간 열정과 공동 목표를 바탕으로 협력해 왔다"며 "아마존의 첨단 AI 기술인 알렉사+를 활용해 BMW다운 지능형 음성 비서를 만들어냄으로써 고객들이 기대하는 편의성과 경험을 제공하게 됐다"고 말했다.