”결합하면 싸진다"...티오더, '더드림 패키지' 출시

"테이블오더·CCTV·정수기·인터넷 결합 시 최대 253만원 절감"

중기/스타트업입력 :2025/11/18 15:40

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

티오더가 11월 소상공인의 달을 맞아 매장 운영비 절감을 돕는 ‘더드림 패키지’를 선보였다고 18일 밝혔다. 현대렌탈케어 정수기 최소 19만원 지원을 비롯해 CCTV·인터넷·멀티오더까지 실질적인 비용을 줄여주는 혜택을 담아 연말 장사 준비에 꼭 필요한 지원책을 제공하겠다는 취지다.

이번 행사로 식당에서 가장 많이 사용하는 필수 항목인 정수기, CCTV, 유무선 인터넷 등을 결합해 테이블오더와 멀티오더를 도입할 경우 최대 253만원까지 절감할 수 있다.

특히 현대렌탈케어 정수기 제품 결합 시 최대 15만원 캐시백과 함께 월 기본 요금 할인을 더해 약 19만원을 지원한다. CCTV 결합 도입 시에는 약 50만원을 추가로 절감할 수 있다. 이 외에도 유무선 인터넷, 멀티오더(QR 코드·NFC)를 동시에 도입할 경우 약 223만원 할인 혜택을 받을 수 있다. 여기에 KB국민 사장님카드로 결제 시 30만원 캐시백이 추가로 적용돼 최대 253만원 규모의 실질적 지원이 가능하다.

티오더

티오더 관계자는 “장사를 시작하는 과정에서 정수기, CCTV, 인터넷은 반드시 매장에 필요한 만큼 사장님이 실제로 체감할 수 있는 알짜 혜택을 모아 구성했다”면서 “운영비 걱정을 줄이고 본업에 집중할 수 있는 환경을 만들어드리는 것이 이번 패키지의 핵심”이라고 설명했다.

관련기사

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
멀티오더 CCTV 정수기 인터넷 할인 티오더 테이블오더

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

현대차그룹, KT CEO 후보 추천 안했다

'서울 자가 대기업 김부장' 인사쟁이들은 이렇게 봤다

삼성·SK·LG 모두 뛰어든 유리기판…"투자 검증 더 해봐야" 우려도

면세점 부진 벗어날까…롯데·현대 ‘방긋’, 신라·신세계 ‘갸웃’

ZDNet Power Center