엔씨 '아이온2', 19일 자정 한국·대만 정식 출시

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무 이하 엔씨)는 오는 19일 자정 신작 MMORPG '아이온2'를 한국과 대만에 정식 출시한다고 18일 밝혔다.

모든 이용자는 엔씨 게임 플랫폼 '퍼플'을 통해 '아이온2'를 미리 설치할 수 있다. 게임 플레이는 자정부터 가능하다.

'아이온2'는 '아이온의 완전판'을 목표 개발된 엔씨의 신규 MMORPG다. 원작의 상징적 아이덴티티였던 '천족과 마족의 영원한 대립'과 '8개의 고유 클래스'를 계승했다. ▲언리얼 엔진5 기반 그래픽 ▲후판정 기반 수동 전투 ▲방대한 PvE(플레이어 대 환경) 콘텐츠 ▲세밀한 캐릭터 커스터마이징 지원이 특징이다.

백승욱 아이온2 총괄 프로듀서는 "아이온2는 눈에 보이는 모든 곳을 걷고, 날고, 헤엄치며 끝없이 탐험할 수 있는, 원작이 꿈꾸던 모든 이상을 담은 완전한 세계"라며 "아이온2에서 데바가 되기 위한 첫 여정을 함께 해주시길 바란다"고 전했다.