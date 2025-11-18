'마비노기 모바일', 대상 수상 감사 '캠파 라이브'…"마비 유니버스 전체 축제로"

'마비노기 모바일'이 '2025 대한민국 게임대상' 3관왕 달성을 기념해 지난 17일 '캠파 라이브' 방송을 진행하고, 대규모 감사 보상과 연말 업데이트 로드맵을 공개했다.

이날 방송은 이진훈 디렉터가 최근 10월 30일 이후 지속되고 있는 서버 렉 문제에 대해 사과하며 시작됐다. 이 디렉터는 "단기 대응으로 서버 증설과 모니터링을 진행 중"이라며 "불편을 드려 다시 한번 사과드린다"고 말했다.

이후 '2025 대한민국 게임대상'에서 대상(대통령상)을 비롯해 기술·창작상(기획/시나리오, 사운드) 3관왕을 수상한 소식을 전하며, "이 상은 모두 모험가 여러분께 바치는 상"이라고 감사를 표했다.

마비노기 유니버스.

대상 수상을 기념한 대규모 보상안도 공개됐다. 19일부터 23일까지 '롤롤 기프트 위크'를 통해 '프리미엄 패션 티켓' 100장과 '프리미엄 펫 티켓' 50장을 제공하며, 20일부터 12월 4일까지는 '8성 전설 무기/방어구 룬 상자' 등이 포함된 '고마워요 모험가님 출석 이벤트'도 진행한다. 앞서 '영광의 고깔 모자' 등이 담긴 '고마워요, 모험가님 롤롤 쿠폰'도 전체 지급됐다.

'마비노기 모바일'의 수상을 축하하기 위해 '마비노기' IP 전체도 '축제'에 동참했다. 원작 '마비노기'는 오는 30일까지 '데브캣 모자' 등이 담긴 '2025 대한민국 게임대상 마비노기 모바일 축하 선물 상자'를 지급하며, '마비노기 영웅전' 역시 같은 기간 '특수 실험용 아바타 염색 앰플 선택 상자' 쿠폰을 제공한다.

한편, 이날 '캠파 라이브'에서는 연말까지 이어지는 상세한 업데이트 로드맵이 발표됐다. 우선 오는 27일에는 공지사항 UI 개선, 스킬별 룬 리스트 확인 기능, '룬 일괄 승급' 등 편의성 업데이트가 진행된다. 또한 전 서버 통합 경매장인 '외화 경매장'이 시범 오픈될 예정이다.

12월 1일에는 '타바르타스 레이드' 어려움 난이도가 추가되고 , 4일에는 대마법사 마우러스의 비하인드 스토리를 다루는 에피소드 퀘스트가 열린다.

오는 12월 18일에는 대규모 업데이트가 적용된다. '여신의 그림자' 메인 스토리가 이어지며 , '폭군', '천체 정렬' 등 신규 전설 룬 8종과 신규 보석 티어 '온전한 시리즈'가 추가된다. 특히 이용자들이 직접 가구를 제작해 집을 꾸미고 다른 서버 친구도 초대할 수 있는 '마이홈' 시스템이 핵심 콘텐츠로 공개됐다. 이 외에도 '악보 책', '스피어 스카이', '포토부스' 등 다양한 콘텐츠가 18일 함께 업데이트될 예정이다.

이 디렉터는 Q&A 세션을 통해 팔라딘 성장 시스템은 내년 초, 닉네임 변경권은 연내 도입을 목표로 준비 중이라고 밝혔다.