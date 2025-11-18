한전KPS, 스페인 원전 정비시장 진출 교두보 마련

한전KPS가 스페인 원전 정비시장 진출을 위한 교두보를 마련했다.

전력 설비 정비 전문회사인 한전KPS(대표 김홍연)은 17일 전남 나주 본사에서 스페인 원전 정비 전문기업 GDES와 ‘원전 정비 및 기술협력 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

협약은 한전KPS의 세계적 기술력과 GDES의 유럽 원전 정비사업 경험을 결합해 스페인 원전 정비시장에서의 경쟁력을 높이기 위한 전략적 협력 차원에서 이뤄졌다.

GDES는 90년의 역사를 자랑하는 스페인의 대표 원자력 정비기업으로, 자국 주요 원전 방사선 관리·도장·폐기물 관리 분야에서 두각을 나타내고 있으며, 프랑스·영국 등 유럽 다수 국가에서도 원전사업에 참여하고 있다.

전호광 한전KPS 원전사업본부장(부사장·왼쪽 다섯 번째)과 엑토르 도밍구스 GDES 사장(왼쪽 여섯 번째)이 17일 원전 정비 및 기술협력 강화를 위한 업무협약을 체결한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

한전KPS는 협약을 통해 스페인 원전 유지보수·설비 진단 등 다양한 정비 기술 분야에서 협력 체계를 구축하는 한편, GDES와의 기술 교류 확대를 통해 유럽 내 가동원전 시장 진출을 가속해 글로벌 종합 정비기업으로서의 위상을 강화한다는 계획이다.

특히 최근 스페인 내 원전 수명연장에 대한 논의과 요구가 커지고 있어, 원전 정비·기술서비스 분야에서 잠재적 시장 확대에 대한 기대감이 형성되고 있다.

한전KPS는 GDES와 협약을 맺으면서 현지 네트워크를 활용해 스페인 원전 정비시장으로의 진출 교두보를 다지겠다는 전략이다.

진호광 한전KPS 부사장은 “GDES와의 협력은 단순한 기술 교류를 넘어 양사의 강점을 결합한 글로벌 파트너십 모델이 될 것”이라며 “이번 협약을 계기로 유럽뿐 아니라 세계시장에서 한전KPS의 정비 역량을 적극적으로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

엑토르 도밍구스 GDES 사장은 “한전KPS는 세계적으로 높은 기술 신뢰도를 보유한 원전 정비 전문기업”이라며 “이번 협약을 통해 스페인 가동원전 정비시장 사업의 양사의 공동수행을 통한 기술협력이 확대되길 기대한다”고 화답했다.