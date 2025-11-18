포드, 아마존서 중고차 판매 개시…현대차 이어 두 번째

현대차에 이어 포드도 아마존과 손잡고 중고차 온라인 판매를 시작한다.

18일(현지시간) 포드는 아마존 자동차 판매 포털 '아마존 오토'에서 인증 중고차를 판매하기로 했다고 밝혔다.

포드는 아마존 사이트에서 ‘블루 어드밴티지’ 인증 중고차를 검색·할부 조회·구매까지 한 번에 할 수 있도록 했다. 소비자는 일반 상품을 사듯 ‘장바구니에 담기’ 방식으로 차량을 선택하고, 실제 차량 인도는 포드 딜러를 통해 받는 구조다. 현재는 로스앤젤레스, 시애틀, 댈러스 일부 딜러가 참여하고 있으며, 향후 미국 전역으로 확대할 계획이다.

(사진=포드)

신차 가격이 평균 5만 달러를 넘어서며 부담이 커진 상황에서, 주류 소비자들이 상대적으로 가격이 낮은 중고차로 눈을 돌리고 있는 점이 이번 전략의 배경으로 꼽힌다. 카바나, 카맥스 등 온라인 중고차 플랫폼으로 수요가 옮겨가는 흐름 속에서, 포드는 전통 딜러망을 유지한 채 아마존이라는 거대 이커머스 채널을 접목해 맞불을 놓는 셈이다.

대형 자동차 제조사 중 아마존을 공식 판매 채널로 활용하기로 한 것은 현대차에 이어 포드가 두 번째다. 아마존은 2년 전 현대차 신차 판매를 온라인 플랫폼에서 처음 허용했다.

아마존 오토 (사진=아마존 홈페이지 캡쳐화면)

현대차와의 협력이 신차 판매에 초점이 맞춰져 있다면, 포드는 제조사 또는 딜러가 검사·수리·보증을 부여한 인증 중고차(CPO) 판매에 나선다는 점이 다르다. 포드는 아마존 판매 경험과 소비자 반응을 바탕으로 향후 신차 온라인 판매로 확대할지 여부도 검토할 계획이다.

포드와 현대차 모두 제조사가 직접 아마존에서 판매 주체가 되는 방식이 아니라, 기존 딜러사가 판매자로 참여하는 구조를 택했다. 테슬라는 반대로 딜러사 중개 없이 온라인으로 고객에게 직접 차량을 판매하는 방식을 고수하고 있다.