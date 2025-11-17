크래프톤 펍지 IP, 럭셔리 패션 '발렌시아가'와 협업…인게임·실물 컬렉션 출시

크래프톤(대표 김창한)은 '배틀그라운드’·‘배틀그라운드 모바일’과 발렌시아가의 협업을 진행한다고 17일 밝혔다. 이번 협업은 '배틀그라운드'와 '배틀그라운드 모바일'이 함께 하는 최초의 럭셔리 패션 하우스 브랜드와의 협업이다.

이번 협업을 통해 '배틀그라운드 모바일'에는 발렌시아가 올해 겨울 컬렉션에서 영감을 받은 인게임 세트와 아이템이 추가된다. 대표 아이템으로는 3D 프린팅 쿠튀르 피스를 재해석한 ‘쿠튀르 아머 세트’를 비롯해 ‘윈터 25 코르셋 후디 세트’, ‘윈터 25 핑크 퍼퍼 세트’, ‘윈터 25 스탠다드 세트’가 포함된다.

이외에도 선글라스, 헬멧, 백팩, 패러슈트 등이 추가되며 모든 아이템은 최대 3단계 업그레이드가 가능하다. 이용자는 다음 달 14일까지 발렌시아가 테마의 월드 오브 원더 맵에서 새로운 플레이 경험을 즐길 수 있다.



‘배틀그라운드(PC·콘솔)’ 역시 발렌시아가의 디자인 미학과 배틀그라운드의 아이덴티티를 결합한 인게임 아이템과 이벤트를 향후 단계적으로 추가할 예정이며, 세부 업데이트 일정은 공식 채널을 통해 추후 공개될 예정이다.

이번 협업은 현실 세계로도 이어진다. 호주, 사우디아라비아, 싱가포르, 한국, 태국, 아랍에미리트, 미국 등 주요 국가의 발렌시아가 플래그십 스토어와 공식 온라인몰을 통해 협업을 기념한 리미티드 컬렉션이 출시된다.

티셔츠, 캡, 가방 참 등으로 구성된 이번 컬렉션에는 PUBG: 배틀그라운드, PUBG MOBILE, Balenciaga, Sport Spiral 로고가 다크 옐로우 컬러로 새겨져 있다.

또한 다음 달 12일부터 14일까지 태국 방콕에서 열리는 ‘PGC 2025’와 ‘PMGC 2025’ 우승팀에게는 발렌시아가가 특별 제작한 공동 브랜드 봄버 재킷이 수여된다.

장태석 펍지 스튜디오 겸 PUBG IP 프랜차이즈 총괄은 “발렌시아가와의 협업을 통해 배틀그라운드는 단순한 게임을 넘어, 플레이어가 개성과 스타일을 자유롭게 표현할 수 있는 플랫폼으로 발전하고 있다”며 “이번 협업은 이러한 비전을 한 단계 확장하는 계기이자, 패션과 게임이 한 무대에서 만나 새로운 영감을 만들어내는 상징적인 순간이 될 것이다”고 말했다.