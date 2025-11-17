요시다 나오키 PD "파판14 韓 10주년·상설 카페, 이용자 열정 덕분…7.5 버전 글로벌 적용"

스퀘어에닉스 개발, 액토즈소프트가 국내 서비스하는 '파이널 판타지14'가 한국 서비스 10주년이라는 기념비적인 성과를 맞이했다. 스퀘어에닉스의 요시다 나오키 프로듀서 겸 디렉터(PD)는 10주년과 11월 말 상설 카페 '카페 크리스타리움' 오픈을 기념해 한국을 찾았다.

그는 지난 14일 '지스타 2025'가 열린 부산 벡스코에서 미디어 인터뷰를 통해 10주년의 소회와 한국 시장의 의미, 그리고 7.5 패치 글로벌 동시 적용 소식을 전했다.

요시다 PD는 "'파이널판타지14'가 10주년이라는 전환점에 도착했다"며 "이용자, 커뮤니티, 그리고 미디어 모두 정말 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

요시다 나오키 PD(사진=지디넷코리아)

그는 "(한국 시장은) 경쟁이 정말 심하고 눈이 높은 이용자분들이 계신 만큼, 일본에서 보자면 굉장히 어려운 시장"이라며 "예컨대 이용자분들의 레벨이 정말 높은 이 시장에서 '파이널판타지14'가 10년이라는 장기 서비스를 맞이하게 되어 정말 자랑스럽다"고 말했다.

이러한 성과는 한국 이용자들의 열정과 현지 운영팀의 헌신 덕분이라고 강조했다.

요시다 PD는 "무엇보다도 '파이널판타지14'를 플레이하시는 한국 이용자분들의 열정, 그리고 최정해 PD을 포함한 한국 운영팀의 헌신적인 노력과 지원이 있어 장기 서비스가 가능했다고 생각한다"고 밝혔다.

10주년의 핵심 이벤트 중 하나는 11월 말 서울 합정동에 문을 여는 상설 테마 카페 '카페 크리스타리움'이다. 요시다 PD는 기간 한정 팝업스토어와 상설 카페는 본질적으로 다르다고 선을 그었다.

그는 "솔직히 기간 한정의 카페를 주요 도시에 두는 것은 어려운 일이 아니다"며 "상설 카페를 낸다는 건 수익성 면에서 사업을 계획을 신경 써야 하고, 함께 해 줄 카페 운영 회사도 수익이 나온다는 걸 증명해 줘야하는 등 복잡한 일"이라고 설명했다.

요시다 PD는 "게임을 떠나도 만날 수 있는 공식적인 공간, 게임 세계 안에서 만나는 것처럼 교류 가능한 장소를 만들고 싶었다"며 "한국 커뮤니티에서 '우리나라에도 그런 카페를 원한다'는 많은 목소리를 주셨고, 운영팀이 이를 전면으로 받아들여 실현하고자 노력했다"고 말했다.

이어 "수익성 검토 결과 '이건 가능하지 않을까'라고 얘기할 수 있었던 것은 한국 이용자들이 그만큼 열정적이기 때문이었다"고 강조했다.

한국 카페는 일본의 '그리다니아', '울다하' 등 초기 도시국가 콘셉트와 달리, '크리스타리움'을 테마로 정했다. 요시다 PD는 "한국은 고대인 캐릭터에 대한 인기가 매우 높고, 크리스타리움이라는 도시에 대한 콘셉트를 다른 나라에서 아직 쓰지 않았다"며 "기왕 하자면 크리스타리움도 좋지 않을까라고 말했을 때 바로 그걸로 하겠다고 대답을 했다. 글로벌 전체에서 봤을 때도 주목도가 높지 않을까 생각한다"고 비하인드를 전했다.

한국 카페만의 오리지널 굿즈도 선보인다. 요시다 PD는 "한국 상설 카페에는 오리지널 메뉴와 굿즈도 팔 예정"이라고 밝혔다. 웰컴 굿즈는 '새벽의 혈맹' 캐릭터를 활용한 아크릴 마그넷이며, 전용 굿즈 2종은 차가운 물을 부으면 '크리스타리움'이 파랗게 나타나는 '아이스 컵' 과 '하이델린·조디아크 벽화 배지'로 구성됐다.

요시다 나오키 PD(사진=지디넷코리아)

해당 전용 굿즈들은 카페에서만 판매될 예정이며 , 운영팀 관계자는 "초기에는 물량이 부족해서 1인 한 개씩만 구매할 수 있게 제한"될 것이라고 말했다. 그는 "카페 운영이 처음이고 (운영사가 아닌) 저희가 직접 하는 거라서 내부적으로 시행착오가 많이 걸리고 있다"며 "일단 한국 전용 2개만 판매를 하고 운영이 좀 익숙해지면 (굿즈 종류와) 수량을 늘릴 것"이라고 덧붙였다.

10주년의 또 다른 선물은 V7.5 패치부터 적용될 '글로벌 동시 업데이트' 소식이다. 요시다 PD는 "오래 기다리셨지만 7.5에서 글로벌 패치와 한국 패치가 같은 일정으로 움직이게 된다"며 "거의 10년 이상 이용자분들이 기다리셨는데, 지원해 주셨기야말로 이 지점에 올 수 있었다"고 말했다.

그는 방대한 텍스트 분량과 마지막까지 일본어 텍스트를 수정하는 개발 문화 때문에 동시 릴리즈가 큰 난관이었다고 밝혔다.

그는 "긴 시간 노력을 거듭해서 한국 운영팀 내에 굉장히 손이 빠른 번역팀을 꾸리고 지금까지 테스트를 거듭해 왔다"며 "오랜 기간 작업이 실현 가능한지 검증한 결과 지금에 이르렀다"고 설명했다.

다만 동시 업데이트가 이뤄지면서 한국만의 선행 의상 같은 지역 고유 콘텐츠는 제공이 어려워진다. 요시다 PD는 "하나의 글로벌 커뮤니티로 보고 그걸 앞으로 함께 움직여 나간다는 게 저의 앞으로의 생각"이라고 밝혔다.

그는 이용자들의 '가처분 시간'이 짧아진 현시대를 언급하며 MMORPG가 시대에 맞춰 진화해야 한다고 말했다.

그는 "몇백 시간을 들이지 않으면 그 즐거움을 알 수 없다는 것도 안 된다고 생각한다"며 "역으로 로그인할 때마다 기대하는 게 있고 그 기대할 만한 만족도가 제공이 된다면, MMORPG라는 세계는 앞으로도 진하게 유행할 수 있는 장르라고 생각한다"고 내다봤다.

관련기사

요시다 PD는 "예를 들어 로그인했을 때 게임 쪽에서 가능한 플레이 타임을 물어보고, 이용자가 선택하면 플레이 방식을 제안하는 것을 생각하고 있다"며 "그런 면에서 서비스를 진화시키고 싶다는 것이 지금 저의 의지"라고 덧붙였다.

이날 요시다 PD는 '다음 10년'을 위한 비전도 공유했다. 요시다 PD는 "다음 10년을 향해 '파이널판타지14'를 '두 번째 신생'을 하겠다는 각오, 그리고 게임을 최첨단의 서비스로 진화시키겠다는 목표로 0부터 모든 것을 다시 생각하고 있다"고 강조했다.