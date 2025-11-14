씨메스, 3분기 매출 37.2억원…전년比 140.1%↑

씨메스는 올해 3분기 연결기준 영업손실이 전년 대비 23.1% 증가한 39억7천만원을 기록했다고 14일 공시했다.

같은 기간 매출은 37억2천만원을 기록해 전년 동기 대비 140.1% 증가했다. 순손실은 36억원으로 12.2% 증가했다.

씨메스는 3차원 비전기술, AI기술, 산업용 로봇 제어기술을 기반으로 지능형 로봇 솔루션과 인스펙션 솔루션 사업을 전개하고 있다.

씨메스 랜덤 포대 디팔레타이징 솔루션 (사진=씨메스)

두 사업 모두 3D 형상 측정, 인식, 위치 가이드 기술을 기반으로 하며, 정밀 비전 기반 자동화라는 공통점으로 서로 긴밀하게 연결돼 있다.

지능형 로봇 솔루션은 제조 솔루션과 물류 솔루션으로 구분된다. 물류 솔루션은 쿠팡과 CJ대한통운, 롯데, LG CNS 등, 제조는 현대차·기아, 만도, 현대모비스, 태광, LG전자 등 고객사를 확보했다.

씨메스는 자동차·부품 산업을 중심으로 3D 비전 기반 차세대 로봇 기술을 검증받은 뒤, AI 기반 로봇 물류 솔루션을 국내외 대기업 현장에 공급하며 사업 영역을 확대해 왔다.

또한 현장 로봇에서 실시간으로 취득되는 데이터를 기반으로 AI 모델을 저비용으로 유지·업그레이드할 수 있는 자체 시스템을 구축해 기술 경쟁력을 강화하고 있다.

인스펙션 솔루션은 자동차 부품 검사와 이차전지 검사로 나뉜다. 컨티넨탈과 비테스코, 만도, 현대모비스 등이 주요 고객이다.

전기차용 원통형 배터리를 위한 3D 검사 솔루션은 LG에너지솔루션 등 대기업에 공급되며 안정적으로 적용되고 있다.

3분기 별도 기준 사업부문 매출 비중은 지능형 로봇 솔루션이 36억원(53%)으로 가장 많았고, 인스펙션 솔루션 29억원(43%), 상품 유통 3억원(4%) 순이었다.

씨메스 측은 두 핵심 사업이 모두 양산라인에 검증돼 있는 만큼, 기존 고객사의 수평 확대와 신규 고객사 확보를 기반으로 향후 매출 성장을 기대하고 있다.