[인사] 새만금개발청
인사
입력 :2025/11/14 18:00
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲기획재정담당관 장창석 ▲녹색에너지기반과장 박주환
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
새만금개발청
