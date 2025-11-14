[인사] 새만금개발청

인사입력 :2025/11/14 18:00

◇과장급 전보 ▲기획재정담당관 장창석 ▲녹색에너지기반과장 박주환

