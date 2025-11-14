최태원, 美 법인 직접 챙긴다…이사회 의장 겸임

최태원 SK그룹 회장이 미국 법인들의 회장과 이사회 의장직을 겸임한다.

14일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 SK 분기보고서에 따르면 최 회장은 지난 9월부터 SK아메리카스 이사회 의장과 SK하이닉스의 미국 자회사인 SK하이닉스 아메리카의 회장을 맡고 있다.

SK아메리카스는 SK그룹의 북미 사업을 총괄하는 미국 법인이다. 인공지능(AI)·반도체·배터리 등 그룹 주요 사업과 관련한 미국 정부 대응과 협력, 멤버사들의 미국 내 사업 및 투자 지원을 담당한다.

최태원 SK그룹 회장 (사진=SK그룹)

SK하이닉스 아메리카는 SK하이닉스의 미국 반도체 법인으로, 현지에서 AI 반도체 판매를 담당한다. SK그룹 서부 지역 최대 거점으로 미래 기술을 발굴해 사업화하는 역할도 맡고 있다.

최 회장이 두 법인을 직접 챙기게 되면서, 향후 SK가 그룹 차원에서 미국 내 AI·반도체·배터리 사업 확장에 한층 속도를 낼 것이란 전망이 나온다.

최 회장은 이달 9일 열린 최고경영자(CEO) 세미나에서도 SK그룹이 메모리 반도체 사업을 주축으로 고객에게 다양한 AI 솔루션을 제공하는 사업자로 진화해야 한다고 강조한 바 있다.

한편 최 회장은 지난해 9월부터 맡아온 솔리다임 이사회 의장 자리에서는 물러났다. 솔리다임은 SK하이닉스가 2021년 인텔의 낸드플래시 사업부를 인수해 출범한 미국 기반 SSD 전문 기업으로, AI 데이터센터와 클라우드 서버에서 사용하는 고용량 기업용 SSD를 주력으로 한다.

최 회장은 솔리다임 의장으로서 기업용 SSD 중심의 사업 재편과 체질 개선을 추진해 회사의 흑자 전환을 이끌었다. 기업용 SSD 수요가 급증하며 실적 전망이 개선되자, 올해 7월 솔리다임 의장직을 내려놓고 북미 거점 법인인 SK아메리카스와 SK하이닉스 아메리카 경영에 집중하기로 한 것으로 알려졌다.