로보티즈, 3분기 영업이익 2.2억원 '흑자전환'

로보티즈가 올해 3분기 영업이익 2억2천만원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 14일 공시했다.

같은 기간 매출은 92억4천만원으로 전년 대비 35.1% 증가했다. 순이익도 9억1천만원으로 흑자 전환했다.

핵심 부품 사업인 액츄에이터 '다이나믹셀' 판매 증가가 실적 개선을 이끌었다. 다이나믹셀을 중심으로 하는 액츄에이터 사업은 연평균 15~20% 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며 높은 매출이익률도 유지하고 있다는 설명이다.

로보티즈 AI 워커가 로봇 손 'HX5-D20'을 탑재한 모습 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

로보티즈는 로봇의 구동·제어·자율성 전 과정을 자체 기술로 개발하는 로봇 전문 기업이다. 모터·감속기·제어기·통신 기능이 통합된 모듈형 액츄에이터를 기반으로 로봇 전용 부품 사업과 완제품 사업을 함께 영위하고 있다.

완제품 분야에서는 실내외 자율주행 로봇 '개미'와 양팔 작업형 로봇 'AI 워커' 등 피지컬 AI 기반 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓히고 있다.

특히 AI 워커를 통해 확보하는 고품질의 '액션 데이터'를 수집·가공해 판매하는 데이터 팩토리 사업도 본격화하고 있다.

로보티즈는 이를 통해 하드웨어와 데이터가 순환하는 액션 데이터 허브를 구축하고, 장기적으로 로봇 성능 고도화와 데이터 사업 경쟁력 강화를 목표로 하고 있다.

한편 자율주행 로봇 사업 부문은 지난 6월 물적분할을 통해 신설 회사인 로보티즈AI로 이전됐다. 회사는 피지컬 AI에 대한 글로벌 기업들의 투자 확대와 로봇 시장 성장세가 이어지고 있어 향후 사업 기회가 더욱 확대될 것으로 전망하고 있다.