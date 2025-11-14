영림원소프트랩, 3분기 매출 205억 클라우드 내실 강화

영림원소프트랩(대표 권영범)이 3분기 안정적인 수주 실적과 클라우드 전사적자원관리(ERP) 사업 확대에 힘입어 꾸준한 상승세를 기록 중이다.

영림원소프트랩은 3분기 연결 매출액은 205억7천만원으로 전년 동기 대비 10.4% 증가했다고 14일 공시했다. 영업이익은 12억9천만원으로 전년대비 42% 감소했으며 당기순이익은 31억9천만원으로 32.8% 올랐다.

2025년 3분기 말 기준 누적 수주 금액은 484억원, 수주 잔고는 238억원이다. 회사는 제조·물류·공공 등 주요 산업 전반에서 전사적자원관리(ERP) 고도화와 통합 시스템 구축 수요가 확대되면서 사업부별 수주 목표를 차질 없이 달성했다고 밝혔다.

영림원소프트랩

클라우드 사업 부문 성장도 눈에 띈다. 영림원소프트랩의 클라우드 ERP인 '시스템클라우드 포(systemCloud for)'는 산업별 표준 프로세스를 기반으로 한 확장성과 구축 편의성을 앞세워 중소·중견기업 중심 도입이 증가하고 있다.

영업이익의 경우 사업이 몰렸던 지난해와 달이 1, 2분기 고르게 사업을 수주하고 AI 등에 대한 추가적인 투자로 인해 일시적으로 하락한 것으로 나타났다고 영림원소프트랩측은 밝혔다.

웹 기반 통합형 ERP 플랫폼 '시스템에버(systemEver)' 역시 국내외 시장에서 안정적인 성장세를 이어가며 클라우드 사업 전반의 내실화를 뒷받침하고 있다.

공공 부문에서의 수주 확대도 성과로 꼽힌다. 영림원소프트랩은 올해 전력거래소와 한국학중앙연구원 등 주요 기관의 차세대 ERP 구축 사업을 신규 수주했다. 회사는 자사 ERP 솔루션 'K-시스템 에이스'를 기반으로 공공 부문에서의 경쟁력을 다시 입증했다며, 공공기관의 디지털 전환 수요 증가에 맞춰 관련 사업을 지속 확대하겠다는 방침이다.

차세대 경영 플랫폼 비전도 제시했다. 영림원소프트랩은 9월 2025 신제품 발표회를 열고 K-시스템 에이스 I&I를 축으로 한 차세대 경영 플랫폼 구상을 공개했다. 행사에서는 인공지능(AI), 시스템, 사람을 결합한 신규 플랫폼이 소개됐다.

회사는 ERP를 중심에 둔 디지털 전환과 업무 실행 혁신을 아우르는 통합 전략을 통해 고객사의 경영 효율과 의사결정 지원 역량을 높이겠다고 밝혔다.

10월 정식 출시된 '시스템클라우드 포 X 네이버웍스' 올인원 워크플랫폼도 새로운 성장 축으로 주목받고 있다. 이 서비스는 ERP와 협업 플랫폼을 하나로 통합한 형태로, 중소·중견기업의 디지털 전환 수요와 클라우드형 ERP 전환 흐름에 맞춘 상품이다.

회사는 이 서비스가 업무 협업과 경영 데이터를 아우르는 통합 환경을 제공해 클라우드 ERP 도입을 가속화하는 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

권영범 영림원소프트랩 대표이사는 "사업부별 수주 경쟁력이 강화되며 안정적인 성장 기반을 마련하고 있다"고 말했다. 이어 "국내외 고객 사례 확대와 클라우드 ERP 중심의 사업 확장을 통해 연말까지 성장 흐름을 이어가겠다"고 밝혔다.