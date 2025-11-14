테슬라, 결국 고집 꺾나…애플 카플레이 탑재 추진

"수 개월 내 선보일 계획"…확정된 계획은 없어

카테크입력 :2025/11/14 10:15    수정: 2025/11/14 11:05

김익현 미디어연구소장 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

수 년 동안 애플 카플레이를 거부해왔던 테슬라가 결국 수용하는 쪽으로 입장을 바꾼 것으로 관측된다.

테슬라가 애플 카플레이를 차량에 지원하는 작업을 진행하고 있다고 블룸버그를 비롯한 외신들이 13일(현지시간) 보도했다.

그 동안 테슬라 차량들에는 자체 소프트웨어만 설치됐으며, 일부 제3의 앱만 지원해 왔다. 애플 카플레이는 지원 대상에 포함되지 않았다.

애플 카플레이. (사진=애플)

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 그 동안 애플 카플레이에 대해선 부정적인 입장을 견지해 왔다. 애플의 앱스토어 정책에 강한 불만을 제기해 온 머스크는 테슬라 차량에 카플레이는 필요 없다고 주장해 왔다.

관련기사

하지만 테슬라가 최근 내부적으로 애플 카플레이를 추가해 기능 테스트를 시작했다고 외신들이 전했다.

보도에 따르면 테슬라는 수 개월 내에 카플레이를 선보이는 방안을 논의하고 있으며, 아직까지는 확정된 계획은 없는 상태다.

김익현 미디어연구소장sini@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
테슬라 애플 일론 머스크 카플레이

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

한미 3500억 달러 규모 전략적 투자 운용 방안 합의

뉴진스 멤버 전원 항소 포기…'전속계약 유효' 1심 판결 확정

벤츠, 韓에 직판제·亞구매 허브 구축…"세계 최고 고객 경험 선사"

해킹 인질된 핀테크社 "몸값 줄 돈, 보안 연구 기부하겠다"

ZDNet Power Center