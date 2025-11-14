포털 다음, 연예기사 댓글 부활..."매체가 지속 요청해서"

포털 '다음'이 연예 기사에 댓글을 달 수 있는 '타임톡' 기능을 새롭게 넣는다.

카카오에서 분사된 다음 운영사인 AXZ는 지난 13일부터 연예 기사 타임톡 기능을 시범 운영하고 있다. 타임톡은 회사가 2023년에 선보인 기능으로, 이용자 간 실시간 소통이 가능한 채팅형 댓글 서비스다.

당시 다음은 기존 추천순∙찬반순 정렬과 같이 일부 댓글을 상위에 보여주는 형태에서 벗어나, 이용자들이 실시간으로 다양한 의견을 교류할 수 있는 방식으로 변화시켰다.

다음 타임톡

다음은 이용자들의 뉴스 소비 패턴을 반영해 각 기사마다 24시간 동안만 타임톡을 제공한다. 기사 발행 후 이용자들이 해당 기사를 활발히 읽는 시간을 고려했다. 기사 발행 시점부터 24시간이 지나면 댓글창은 사라진다.

해당 기능 출시 당시 연예와 스포츠 기사에는 적용하지 않았으나, 올해 3월부터 스포츠 뉴스로 서비스를 확대했다.

다음 측은 "다음 연예 이용자들은 물론 다수의 연예 매체와 유관 협회가 소통 공간 부활을 지속적으로 요청해 왔다"며 "한국연예스포츠미디어협의회(연미협) 회원사에 한해 타임톡 온·오프 기능을 도입하는 베타 테스트를 진행하기로 했다"고 설명했다. 연미협 회원사에는 뉴스엔, 스타뉴스, 스포츠조선, 스포티비뉴스, 엑스포츠뉴스, 일간스포츠, OSEN 등이 있다.

회사 관계자는 "댓글 서비스를 운영하지 않았던 기간 동안 세이프봇, 댓글 본인확인제, 타임톡(시간 제한) 등 순기능을 강화하고 부작용을 최소화하기 위한 정책을 적용했다"면서 "이용자의 요구에 맞춰 베타 테스트를 도입하게 됐다"고 말했다.

네이버 스포츠·연예 뉴스는 여전히 댓글 기능이 빠져 있다. 회사 측은 오픈톡이라는 공간에서 이용자들이 특정 주제나 응원하는 팀과 관련된 대화를 나눌 수 있도록 만들어 뒀다.

네이버 관계자는 "오픈톡이 이용자들의 활발한 소통 활동을 돕고 있다"며 "스포츠와 연예 기사에 댓글 기능을 넣을 계획은 아직 없다"고 말했다.