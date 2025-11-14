LG헬로비전, 김대호와 떠나는 '어디든 간대호' 첫 방송

LG헬로비전은 김대호 아나운서가 단독 MC로 나서는 지역 탐방 예능 ‘어디든 간대호’를 14일 첫 방송한다고 밝혔다. 더라이프·더라이프2 채널과 한국농업방송에서 매주 금요일 저녁 7시 30분, LG헬로비전 지역채널에서 저녁 8시 30분에 방영된다.

이번 프로그램은 아나운서 출신 김대호의 꾸밈없는 모습과 솔직한 리액션이 더해져 편안한 여행 분위기를 선보인다.

MC 김대호는 지역에서 만난 사람들의 삶과 목소리에 집중한다. 낯선 동네에서 만난 이들에게 먼저 말을 걸고, 눈을 마주치며, 그들이 가진 삶의 이야기를 조심스럽게 듣는다. 현지에서 살아가는 사람들의 감정과 고민, 소소한 순간들까지 함께 담아내며 ‘여행을 생활처럼’ 바라보는 새로운 지역 예능을 완성했다.

LG헬로비전 오리지널 지역 탐방 예능 '어디든 간대호' 1화 스틸컷. 제공=LG헬로비전

이날 방송되는 경상북도 울진편에서 김대호는 '먹방'의 매력을 드러낸다. 지역 음식을 천천히 음미하며 즐기는 모습을 담았다. 촬영 중에는 카메라 감독이 “이건 찍을 게 아니라 같이 먹어야 한다”는 농담을 건넬 만큼 몰입감이 있었다는 후문이다.

이번 프로그램은 유튜브를 통해 하이라이트 및 비하인드 영상도 순차적으로 공개될 예정이다.

이평수 LG헬로비전 책임PD는 “김대호 전 아나운서가 낯선 공간에서 나누는 소소한 이야기들이 시청자들에게 따뜻한 공감과 잔잔한 여운을 전할 것”이라며 “LG헬로비전은 지역과 일상을 잇는 새로운 로컬 스토리텔링을 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.