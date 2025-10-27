LG헬로비전, 자립준비청년 위한 ‘헬로, 동행 자립캠프’ 성료

LG헬로비전은 자립준비청년들의 정서적 자립을 지원하기 위한 ‘헬로, 동행 자립캠프’를 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.

올해는 사회진출과 직장생활에 대한 생생한 이야기를 나누는 프로그램을 마련했으며, 통신비와 자립기반 지원도 5년째 이어오고 있다.

자립준비청년은 만 18세가 되면 보호시설을 떠나 사회로 첫발을 내딛는 청년들을 말한다. 보호 종료 후 사회에 갑작스럽게 나서야 하는 청년들이 겪는 현실적 어려움을 완화하고, 스스로 미래를 설계할 수 있는 역량을 키우는 것이 이번 캠프의 핵심 취지다.

이번 캠프는 세이브더칠드런이 주최하고 전북가정위탁지원센터가 주관으로 진행됐으며, LG헬로비전과 전북사회복지공동모금회가 후원사로 프로그램 전반을 지원했다. 지난 24일 전북 완주 경천애인마을에서 열린 1박2일 캠프에는 자립준비청년 20명과 기업 임직원들이 함께 참여해 자립의 의미와 용기를 나누는 시간을 가졌다.

청년들은 다양한 프로그램을 통해 자립에 필요한 실질적 정보를 익혔다. ▲자립선배 토크콘서트 ‘헬로 마이스토리’ ▲협동 도미노 미션 ‘헬로 레이스’ ▲기업 관계자와 MZ세대 사원의 멘토링 ‘헬로 비전톡’ 등으로 진로 탐색, 대인관계, 협업 등 직장생활 필수 역량을 키웠다.

특히 ‘헬로 비전톡’에는 LG헬로비전 임직원이 직접 패널로 참여해 직장생활의 현실적인 경험담과 사회인으로서의 성장 스토리를 전했다. 청년들은 현업 선배들의 솔직한 조언을 통해 사회 진입에 대한 불안감을 극복하고, ‘혼자가 아닌 함께 나아간다’는 동행의 의미를 깊이 새겼다.

관련기사

LG헬로비전은 자립준비청년들의 경제적·사회적 자립을 위해 지속적으로 노력하고 있다. 지난 5년간 자립준비청년들에게 헬로모바일 요금제를 2년간 무상 지원해왔다. 이와 함께 교육비와 취업 관련 맞춤형 지원도 병행해 청년들이 자립 이후에도 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 돕고 있다.

노성래 LG헬로비전 대외협력/ESG실장은 “자립을 준비하는 청년들에게 현실적인 정보와 따뜻한 응원을 전할 수 있어 큰 의미가 있다”며 “LG헬로비전은 앞으로도 청년 스스로 미래를 그려갈 수 있도록 ESG활동을 꾸준히 실천해 나가겠다”고 말했다.