워너브라더스, 대표 고용 계약 수정...매각 절차 속도↑

워너브라더스 디스커버리(WBD)가 이달 20일 1차 인수 제안 마감을 앞두고, 데이비드 자슬라브 대표의 고용 계약을 수정했다.

14일(현지시간) 블룸버그에 따르면 WBD는 자슬라브 대표의 고용 계약 개정안을 채택했다고 밝혔다.

개정안에 따르면, 회사가 매각돼 경영권이 변경되는 상황이 발생하더라도 자슬라브 대표가 보유한 스톡옵션(주식 보상)은 계속해서 유효하며 전액 지급이 보장된다.

사진=워너브라더스 디스커버리가 미국 증권거래위원회에 제출한 'Form 8-K' 공시 자료 표지

또 특정 조건이 충족될 경우, 기존 2027년 12월까지였던 그의 임기를 2030년 12월까지 3년 연장할 수 있다는 조항도 포함됐다.

당초 WBD는 부채 감축을 위해 수익성이 악화된 케이블 네트워크 부문과 HBO·워너브라더스 스튜디오 등 핵심 스튜디오·스트리밍 사업을 분리하는 방안을 검토해왔다.

관련기사

하지만 파라마운트 스카이댄스를 비롯해 컴캐스트, 넷플릭스 등 복수의 잠재 인수 후보들이 WBD 전체 또는 핵심 자산에 대한 인수 의향을 밝히면서, 이사회는 모든 가능성을 열어두고 공식 매각 절차에 착수한 상태다.

블룸버그에 따르면 WBD는 1차 인수 제안서 제출 마감 시한을 11월 20일로 설정했으며, 크리스마스 연휴 전까지 최종 결정을 내릴 계획이다.