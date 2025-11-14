뉴욕타임스·오픈AI 충돌…"챗GPT 대화 공개" vs "개인정보 침해"

오픈AI(OpenAI)가 뉴욕타임스(The New York Times)의 챗GPT 사용자 대화 기록 제출 요구를 거부하며 법적 대응에 나섰다. 오픈AI의 최고정보보안책임자(CISO) 데인 스터키(Dane Stuckey)는 12일(현지 시각) 공식 블로그를 통해 "뉴욕타임스가 2,000만 건의 챗GPT 대화 기록 제출을 요구하고 있다"며 "이는 오랫동안 지켜온 프라이버시 보호 원칙을 무시하는 것"이라고 밝혔다.

뉴욕타임스는 오픈AI를 상대로 한 소송에서 사용자들이 챗GPT를 이용해 자사의 유료 구독 장벽을 우회하려 한 사례를 찾기 위해 데이터 제출을 요구했다. 오픈AI는 이에 대해 "소송과 아무 관련 없는 수천만 명의 사적인 대화를 넘기도록 강요하는 것"이라고 반발했다. 스터키는 "매주 8억 명이 챗GPT를 이용해 민감한 대화와 정보를 맡기고 있다"며 "사용자의 개인 대화는 사용자의 것이며, 온라인 콘텐츠 접근을 둘러싼 분쟁의 담보물이 되어서는 안 된다"고 강조했다.

뉴욕타임스는 앞서 14억 건의 대화 제출을 요구했다가 오픈AI의 반발로 이번에 2,000만 건으로 범위를 줄였다. 오픈AI는 뉴욕타임스 기사가 포함된 대화만 검색하는 등 프라이버시를 보호하는 대안을 제시했으나 뉴욕타임스가 거부했다고 밝혔다.

오픈AI는 법원에 뉴욕타임스의 요구를 기각해 줄 것을 요청했으며, 사용자 프라이버시 보호를 위해 가능한 모든 법적 옵션을 모색할 계획이다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)