로크웰, '시큐어OT' 출시…인프라 보안 '강화'

로크웰오토메이션이 산업 현장의 사이버보안 수준을 끌어올리기 위해 통합 보안 솔루션을 출시했다.

로크웰오토메이션은 운영기술 환경을 노리는 사이버 위협 증가에 대응하기 위해 '시큐어OT' 제품군을 발표했다고 13일 밝혔다. 이를 통해 제조업과 주요 인프라 기업이 운영기술 전 영역에 걸쳐 엔드 투 엔드 보안을 구축할 방침이다.

시큐어OT는 로크웰오토메이션이 직접 설계한 플랫폼과 전문 서비스 관리형 보안 서비스로 구성됐다. 플랫폼은 실시간 자산 가시성과 위험 우선순위 지정, 취약점 관리 기능을 지원해 기존 보안 체계의 부족한 부분을 보완하도록 설계됐다.

로크웰오토메이션이 '시큐어OT' 제품군을 출시했다. (사진=로크웰오토메이션)

전문 서비스는 조직의 보안 태세 강화를 목표로 전략적 권고 평가 구현 지원을 제공한다. 관리형 보안 서비스는 전용 OT 보안 운영 센터와 네트워크 운영 센터의 상시 모니터링과 사고 대응으로 운영 환경을 보호한다.

관련기사

시큐어OT는 니스트 CSF를 비롯한 주요 국제 보안 기준을 준수한다. 이를 통해 산업 조직은 복잡한 규제와 다층 보안 요구를 충족시키면서 운영기술 환경 전반의 성숙도를 높일 수 있다.

매튜 포든월트 로크웰오토메이션 라이프사이클 서비스 담당 수석 부사장은 "산업 운영에 대한 사이버 위협이 빠르게 진화하는 환경에서 시큐어OT는 산업 조직의 사이버보안 접근 방식에 대한 전략적 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.