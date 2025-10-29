로크웰, 설계 혁신 툴 '팩토리토크 디자인 워크벤치' 공개

로크웰 오토메이션이 마이크로 컨트롤 시스템 개발 효율을 높이는 새로운 무료 설계 소프트웨어 '팩토리토크 디자인 워크벤치'를 공개했다.

로크웰 오토메이션은마이크로 컨트롤 시스템 설계에 특화한 '팩토리토크 디자인 워크벤치' 버전1을 공식 출시했다고 29일 밝혔다.

이번 소프트웨어는마이크로800(Micro800) 컨트롤러와 호환되며, 프로그래밍·구성·문제 해결을 하나의 환경에서 처리할 수 있는 통합 작업 공간을 제공한다.

로크웰 오토메이션, 팩토리토크 디자인 워크벤치 출시(이미지=로크웰 오토메이션)

이번 신제품은 포장, 상하수도, 농업, 자재 취급 등 소형 독립형 시스템을 운영하는 장비 제작사와 제조기업이 자동화 솔루션을 보다 일관되고 효율적으로 개발할 수 있도록 설계됐다.

특히 여러 장치를 동시에 지원하며 개발·배포·관리 전 과정을 간소화해 기존의 복잡한 개발 주기, 분산된 도구, 제한된 유연성 등 현장의 문제를 완화할 것으로 기대된다.

팩토리토크 디자인 워크벤치 버전1은 로크웰의 로직스(Logix) 제품군과 동일한 사용자 경험을 제공하는 현대적인 UI를 적용해 사용자가 빠르게 적응할 수 있도록 했다. 또한 다운로드 속도와 온라인 워크플로우가 개선돼 개발 효율이 높아졌다. 마이크로810(Micro810)과 최신 Micro800 Lx0E 컨트롤러를 포함한 다중 장치 관리 기능도 탑재돼 여러 컨트롤러를 동시에 관리하고 문제를 손쉽게 해결할 수 있다.

로크웰 오토메이션의 완 샨 루 제품 관리자는 "팩토리토크 디자인 워크벤치는 마이크로 컨트롤 시스템을 위한 차세대 설계 환경을 제시하는 솔루션"이라며 "사용자에게 생산적이고 신뢰할 수 있는 경험을 제공함과 동시에 직관성과 편의성을 높였다"고 말했다.

이어 "마이크로800 컨트롤러 지원과 확장 가능한 아키텍처를 기반으로 향후 연간 업데이트를 통해 더 많은 장치 통합을 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 로크웰 오토메이션은 다음 달 17일(현지시간) 미국 시카고에서 열리는 '오토메이션 페어' 행사에서 팩토리토크 디자인 워크벤치를 공식 선보일 예정이다. 행사 참가자들은 현장에서 핸즈온 랩과 기술 세션을 통해 직접 소프트웨어를 체험할 수 있다.