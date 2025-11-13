쿠콘, 싱가포르 핀테크 페스티벌 2025 참가…글로벌 결제 전략 제시

쿠콘(대표 김종현)이 글로벌 결제 서비스와 스테이블코인 기반 결제·출금 기술을 공개하며 한국 방문 외국인 결제 편의성 강화 전략을 제시했다.

쿠콘은 싱가포르 핀테크 페스티벌 2025에 참가해 차세대 글로벌 페이먼트 서비스를 선보였다고 13일 밝혔다.

해외 결제 사업자가 별도의 인프라 없이도 한국에서 실시간 결제 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 글로벌 페이 플랫폼을 중심으로 글로벌 시장 공략에 나섰다.

싱가포르 핀테크 페스티벌 2025에 참가한 쿠콘(이미지=쿠콘)

쿠콘의 글로벌 페이 서비스는 해외 이용자가 자국 결제 앱으로 국내 음식점, 카페, 패션, 뷰티 매장에서 QR 코드를 스캔해 결제하고 전국 4만 대 이상의 ATM에서 원화(KRW)를 즉시 인출할 수 있도록 설계됐다. 환전이나 계좌 개설 없이 결제와 출금이 동시에 가능해 외국인 관광객의 결제 편의성이 크게 향상됐다는 평가다.

회사는 국내 200만 개 이상의 모바일 QR 가맹점, 10만 개 이상의 프랜차이즈, 4만 대 이상의 ATM을 기반으로 전국 단위의 결제 인프라를 구축했다. 이를 통해 글로벌 페이, 로컬 페이, 스테이블코인 플랫폼으로 이어지는 차세대 결제 유통망 전략을 추진하고 있으며, 해외 결제 사업자가 한국 시장에 진입하는 데 필요한 통합 인프라를 제공한다.

쿠콘은 이번 행사에서 국내 기업 최대 규모 부스를 마련해 글로벌 결제사·스테이블코인 관련 업체들과의 협력을 강화했다. 특히 스테이블코인 기반 결제·출금 시연을 국제 무대에서 처음 공개했다.

회사는 관련 법·제도 변화에 맞춰 즉시 활용할 수 있는 결제망을 확보하고 있으며 환율 리스크와 정산 부담을 최소화할 수 있는 안정적 글로벌 결제 환경 구축을 목표로 하고 있다. 또 국내외 주요 스테이블코인 기업과의 협업을 확대해 글로벌 생태계 중심 허브로 도약한다는 전략이다.

김종현 대표는 "올해도 많은 글로벌 기업과 참관객이 쿠콘 부스를 찾고 있다"고 말했다. 그는 "20년간 축적한 API 기술력과 글로벌 페이의 가치를 전 세계에 알리고 아시아 핀테크 시장과의 파트너십을 확대할 것"이라고 밝혔다. 이어 "스테이블코인 기반 결제와 글로벌 협력 확대를 통해 해외 시장 개척에 속도를 내겠다"고 덧붙였다.