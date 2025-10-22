AI로 위조 신분증 잡는다…쿠콘, 비대면 실명확인 패키지 공개

쿠콘(대표 김종현)이 비대면 거래 환경의 보안을 한층 강화할 수 있는 '신분증 본인확인 패키지' API를 선보였다. 금융, 핀테크, 모빌리티, 헬스케어 등 다양한 산업에서 활용 가능한 통합 신원 검증 솔루션이다.

이번 패키지는 신분증 사본 판별, 안면 인식, OCR(광학문자인식), 진위 확인 등 네 가지 핵심 기능을 하나로 통합해 고객 실명 확인 절차를 빠르고 안전하게 수행할 수 있도록 설계됐다.

쿠콘, 신분증 본인확인 패키지 출시(이미지=쿠콘)

최근 비대면 계좌 개설, 대출 신청, 보험 가입 등 금융 거래가 급격히 확산되면서 신분증 위·변조를 이용한 금융사고가 늘어나고 있다. 이에 따라 기업들은 고객 확인 절차(KYC)를 강화하고 있으며, 정부도 비대면 본인확인 제도 고도화를 추진 중이다. 쿠콘은 이러한 시장 흐름에 대응해 기업들이 신속하고 안전하게 고객을 인증할 수 있도록 표준화된 API 패키지를 마련했다.

이번 패키지의 구성은 다음과 같다. '신분증 사본 판별' API는 신분증 종류를 자동 인식하고 출력본·촬영본 등을 구분해 사본 여부를 감지한다. '신분증 안면 일치 여부 조회' API는 신분증 사진과 실시간 촬영 얼굴을 비교해 본인 여부를 확인한다. '신분증 OCR' API는 이미지에서 텍스트를 추출·구조화해 정확한 정보를 제공하며, '신분증 진위 확인' API는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주요 신분증의 진위를 검증한다.

쿠콘은 특히 비전 AI 전문기업 시선AI와 협력해 신분증 위조 판별과 안면 일치 기능의 정확도를 높였다. 이를 통해 기업은 위·변조된 신분증으로 인한 사고를 사전에 차단하고, 본인확인 절차를 자동화해 업무 효율성과 사용자 편의성을 동시에 확보할 수 있다.

쿠콘 김종현 대표는 "비대면 거래 확산 속에서 철저한 고객 인증은 필수 과제로 자리 잡았다"며 "신분증 본인확인 패키지를 통해 기업들이 더욱 신뢰할 수 있는 고객 검증 환경을 갖추도록 지원하겠다"고 말했다. 이어 "쿠콘은 e-KYC, 자금세탁방지(AML) 서비스에 이어 향후 이상거래탐지(FDS) 서비스도 선보일 예정으로, 레그테크 상품군을 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.