월드콘·메로나 제쳤다…GS25 ‘메롱바’ 누적 500만개 팔려

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 지난 9월 초 선보인 ‘메롱바’가 인기 상품인 월드콘, 메로나 등을 제치고 아이스크림 매출 1위에 등극했다고 13일 밝혔다.

GS25가 분석한 아이스크림 판매 데이터에 따르면, 메롱바는 출시 두 달여 만에 누적 판매수량 500만 개를 돌파했다. 이는 GS25 아이스크림 역사상 최단 기간 판매 기록이다.

메롱바가 GS25 전체 아이스크림 매출도 크게 끌어올리고 있다. 메롱바 출시 이후인 지난 9월 11일부터 지난 11일까지 아이스크림 매출 신장률은 60%에 달했다. 바 타입류 아이스크림 매출 신장률은 140%를 넘어선 것으로 집계됐다.

모델이 GS25의 차별화 아이스크림 메롱바를 들고 포즈를 취하고 있다. (제공=GS리테일)

메롱바 인기에 힘입어 지난달 말 2탄으로 선보인 딸기메롱바 역시 출시 일주일 만에 아이스크림 전체 매출 2위에 올라섰다.

‘메롱바’의 주요 흥행 요인은 독특한 상품 콘셉트로 꼽힌다. ‘메롱바’는 바 타입 아이스크림으로 녹으면서 젤리 형태로 바뀌는데, 이 모습이 마치 ‘메롱’하는 모습과 흡사해 SNS 등에서 크게 주목받기 시작했다.

이하림 GS리테일 음용식품팀 MD는 “메롱바, 프로즌 소르베, 젼언니 과일모양프룻팝스 등 아이스크림이 매출 상위 10개 상품 중 무려 7종을 GS25 차별화 상품이 차지하고 있다”며 “Z세대 취향과 소비 패턴을 반영한 혁신적인 상품을 업계 선도적으로 선보일 방침”이라고 말했다.