[미장브리핑] 다우지수 48000 첫 돌파…2거래일 연속 사상 최고치 경신

금융입력 :2025/11/13 08:26    수정: 2025/11/13 08:33

손희연 기자

◇ 12일(현지시간) 미국 증시

▲다우존스산업평균(다우)지수 전 거래일 대비 0.68% 상승한 48254.82.

▲스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수 전 거래일 대비 0.06% 상승한 6850.92.

▲나스닥 지수 전 거래일 대비 0.26% 하락한 23406.46.

▲다우 지수 48000 돌파하며 전 거래일에 이어 사상 최고치 기록. 투자자들은 미국 정부의 셧다운 종료 가능성이 높다고 보면서 투자 심리 회복.

▲미국 루이지애나주 공화당 소속 스티브 스칼리스 하원 원내대표는 CNBC와의 인터뷰에서 동부시간 오후 7시경에 하원이 법안에 대한 표결을 진행할 것으로 예상한다고 말해.

다우 지수의 상승세는 골드만삭스, JP모건, 아메리칸 익스프레스가 이끌어. 세 종목 모두 장중 사상 최고치 경신. 모건스탠리, 웰스파고, 뱅크오브아메리카도 사상 최고치를 경신. S&P 500 금융 섹터를 추종하는 파이낸셜 셀렉트 SPDR 펀드(XLF)는 거의 1% 상승. 

손희연 기자
증시 다우지수 주식 금융 미장브리핑 셧다운

