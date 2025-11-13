불에 안타는 바나듐 이온 배터리 생산현장서 나온 특구 발전 방안…"종합 지원"

구혁채 1차관, 아홉 번째 '공감 118' 일환 스탠다드에너지서 대덕특구와 간담회

과학기술정보통신부 구혁채 제1차관이 13일 대전 배터리 전문기업 스탠다드에너지에서 연구현장 여론 수렴을 위한 '프로젝트 공감 118' 아홉 번째 행보를 이어갔다.

구 차관은 이날 연구개발특구 내 주요 기업 7곳과 간담회를 가졌다.

스탠다드에너지는 지난 2013년 KAIST와 MIT 출신이 모여 창업한 이차전지 전문 기업으로 바나듐 이온 배터리(VIB) 및 VIB ESS(에너지저장장치)를 세계 최초로 개발 및 상용화했다. 이 배터리는 불이 붙지 않는 것이 특징이다.

자료:스탠다드에너지가 세계 최초로 개발한 바나듐이온배터리 셀. (사진=스탠다드에너지)

간담회에서는 스탠다드에너지에서 기업 소개 및 성공사례 등을 소개하고, 연구개발특구 기업 지원 방안 및 특구 발전방향 등을 논의했다.

구혁채 제1차관은 “특구 기업의 지속적인 혁신은 연구개발특구가 5극 3특 국토균형성장을 선도할 수 있는 잠재력을 보여주는 사례”라면서 “특구 기업들이 지속적으로 성장할 수 있도록 R&BD 지원과 더불어 펀드, 규제완화 등 종합적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

