에이비엘바이오, 릴리와 그랩바디 플랫폼 기술이전 및 공동 연구개발 계약

그랩바디 플랫폼 활용해 다양한 모달리티 기반 복수의 치료제 개발

헬스케어입력 :2025/11/12 14:44

조민규 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

에이비엘바이오는 일라이 릴리(이하 릴리)와 신약 개발을 위한 ‘그랩바디’(Grabody) 플랫폼 기술이전 및 공동 연구개발 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

이에 따라 양사는 그랩바디 플랫폼을 활용해 다양한 모달리티(Modality) 기반 복수의 치료제를 개발해 나갈 예정이다.

이번 계약에 따라 에이비엘바이오는 계약금 4000만 달러(약 585억원)를 미국 반독점개선법(HSR Act) 등의 행정절차 완료 후 10 영업일 이내에 수령할 예정이다. 계약금에 더해 에이비엘바이오는 개발, 허가 및 상업화 마일스톤 등으로 최대 25억 6200만 달러(약 3조 7487억원)를 수령할 수 있는 자격을 가지며, 제품 순매출에 따른 단계별 로열티도 지급받게 된다.

에이비엘바이오 CI

이상훈 에이비엘바이오 대표는 “이번 기술이전 계약은 그랩바디 플랫폼의 사업화 잠재력을 재확인함과 동시에 그랩바디 플랫폼 적용 가능 모달리티의 확장이 지속되고 있다는 점에서 매우 고무적”이라며 “현재 그랩바디의 위상은 매우 높은 상황이다. 이러한 흐름을 살려 에이비엘바이오는 그랩바디의 적응증을 비만과 근육 질환을 포함한 미충족 의료 수요가 큰 분야로 확장해 나갈 예정”이라고 말했다.

조민규 기자kioo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
에이비엘바이오 그랩바디 플랫폼 신약 릴리

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

中, 270인치 '마이크로 LED' 공개...삼성·LG 맹추격

[르포] AI가 5초에 한번씩 200도 보일러재 분석…GS EPS '스마트 발전소' 혁신

"삼성전자·SK하이닉스·샌디스크, HBF 준비…2030년 뜰 것"

지스타2025 D-1, 주요 게임사 성장잠재력 엿본다

ZDNet Power Center