한국 다큐멘터리, 네덜란드에서 투자 유치 나선다

네덜란드 암스테르담에서 열리는 세계 최대 규모의 다큐멘터리 전문 영화제와 연계해 우리나라 우수 콘텐츠에 대한 투자설명회가 열린다.

방송미디어통신위원회는 한국방송통신전파진흥원, 한국교육방송공사(EBS)와 ‘제38회 암스테르담 국제 다큐멘터리 영화제(IDFA)’와 연계해 우리나라 우수 콘텐츠의 해외 진출을 지원하는 투자설명회를 연다고 밝혔다.

13일부터 열흘간 열리는 이번 영화제는 네덜란드 암스테르담에서 매년 개최되는 세계 최대 규모의 다큐멘터리 전문 영화제로, 우리나라는 올해로 4회째 참여해 ‘한국 다큐멘터리 해외 투자설명회’를 열고 있다.

우수 다큐멘터리의 해외 진출을 지원하고 국제 관계자와의 교류를 촉진하기 위한 투자설명회는 교류행사, 1대 1 투자 상담 등의 내용으로 현지에서 진행된다.

특히 지난 8월 국내에서 개최된 ‘한국 다큐멘터리 투자설명회’에서 선정된 다큐멘터리 기획안 6편이 참가한다.

참가작은 ▲‘나자레, 나자레, 나자레’ ▲‘아트샤먼’ ▲‘홈시크’ ▲‘포식자들:사이버렉카에 관하여’ ▲‘기후 위기 인간’ ▲‘다시 8월’ 등 6편이다. 참가자들은 투자설명회에 참여한 영국, 이집트, 이탈리아, 네덜란드, 프랑스 등 해외 방송사와 제작사, 투자사, 배급사들을 대상으로 자체 기획안을 발표함으로써 투자 유치 및 공동 제작 등 협업 사항을 논의하는 기회를 갖게 된다.

이와 함께 암스테르담 국제 다큐멘터리 영화제의 포럼(IDFA 포럼)도 참관해 다큐멘터리 배급 판매 전략과 최신 글로벌 동향 등에 대한 지식을 습득하고 역량을 강화한다.

강도성 방미통위 방송미디어진흥국장은 “‘기생충’과 ‘오징어게임’에 이어 ‘케이팝 데몬 헌터스’까지 한국적인 콘텐츠는 전 세계가 인정하는 대표 문화가 됐다”면서 “잠재력을 갖고 있는 대한민국 다큐멘터리가 경쟁력을 갖춰 글로벌시장으로 활발히 진출할 수 있도록 아낌없는 지원을 할 것”이라고 말했다.