컬리, 3Q 영업익 61억원…흑자전환

컬리가 주력 사업인 신선식품, 뷰티의 성장으로 올해 3분기 3개 분기 연속 영업이익 흑자와 첫 당기순이익 흑자를 달성했다. 풀필먼트서비스(FBK)와 판매자배송상품(3P)도 고속 성장하며 실적에 기여했다.

컬리는 3분기 매출이 전년 동기 대비 4.4% 증가한 5천787억원을 기록했다고 11일 잠정 공시했다. 영업이익은 61억원으로 흑자전환했으며 당기순이익은 23억원으로 집계됐다. 전체 거래액(GMV)은 10.3% 늘어난 8천705억원이다.

컬리는 주력 사업의 견고한 성장과 신사업 추진을 통한 수익 구조 다각화를 실적 개선 이유로 꼽았다. 또 휴가철 등 비수기에 속하는 계절적 특성에도 시즌 상품 발굴 등 데이터 기반 큐레이션 강화로 거래액이 늘어났다고 설명했다.

컬리 3분기 경영 실적. (사진=컬리)

식품 카테고리의 경우 신선식품 판매 호조로 3분기 거래액은 전년 동기 대비 7.7% 성장했다. 뷰티컬리도 럭셔리와 인디 브랜드 등의 수요가 지속됐고, 네이버와 함께 지난 9월 출시한 컬리N마트도 성장에 기여했다.

수익 다각화 측면에서는 FBK와 3P 등의 성과가 주효했다. 특히 FBK 등이 포함된 3P 거래액은 45.7% 늘어나며 성장세를 보였다. ▲패션 ▲주방용품 ▲인테리어 등의 상품력과 FBK의 서비스 경쟁력 등의 기여도가 높았다.

컬리는 상시 추진 중인 샛별배송 권역 확대도 실적 제고 원동력 중 하나로 평가했다. 배송 지역이 확대되면서 신규 고객 수와 주문량 등이 증가했기 때문이다. 컬리는 지난해 2월 경주를 시작으로 ▲포항 ▲여수 ▲순천 ▲광주 등 11개 지역에서 새롭게 샛별배송 서비스를 시작했다. 올해 10월에는 ▲전주 ▲완주 ▲익산 등 전라북도 지역에 처음으로 샛별배송을 시작했다.

컬리는 4분기에도 수익 다각화를 통한 성장성 강화에 더욱 집중할 방침이다. 주력인 신선과 뷰티 사업은 강점인 큐레이션 역량과 상품력을 더욱 강화하고, 컬리N마트 등 신사업은 시장 안착을 위해 서비스 품질 개선과 경쟁력 차별화, 신규 고객 확보 등에 집중할 계획이다. 또 인공지능(AI) 기술을 적극 도입해 일하는 방식과 서비스 가치의 혁신도 추진할 예정이다.

김종훈 컬리 경영관리총괄(CFO)은 “올해 3분기에는 주력 사업의 성장과 사업 다각화 효과가 맞물려 3분기 연속 영업이익 흑자와 첫 당기순이익 흑자를 달성할 수 있었다”며 “성장세를 유지하고 수익을 극대화하기 위해 현재 추진 중인 신사업 활성화와 안착에 더욱 집중할 방침”이라고 말했다.