AI 가수들, 빌보드 점령하다…연이어 차트 1위 차지

인공지능(AI)이 만든 컨트리 송이 빌보드 음악 차트 1위에 올라 화제가 되고 있다고 디지털트렌드 등 외신들이 10일(현지시간) 보도했다.

화제의 노래는 빌보드 컨트리 디지털 송 세일즈 차트 1위를 기록하고 있는 ‘Walk My Walk’라는 곡이다. 이 노래는 AI 아티스트 ‘브레이킹 러스트(Breaking Rust)’가 만들었다. 브레이킹 러스트의 데뷔곡 ‘Livin' On Borrowed Time'도 같은 차트 5위를 차지한 적 있다. 데뷔곡 이후 발매된 ‘Walk My Walk’는 차트 정상에 올랐다.

AI 아티스트 브레이킹 러스트의 곡이 빌보드 컨트리 디지털 송 세일즈 차트에서 1위를 차지했다. (사진=브레이킹 러스트 캡쳐)

브레이킹 러스트의 인스타그램 계정은 이미 팔로워가 3만6천명에 이를 정도로 인기를 끌고 있다. 게시글 댓글에는 “내 인생 최고의 노래 중 하나”, “목소리가 너무 좋아요! 작곡 실력도 최고에요! 더 듣고 싶어요” 등 곡을 칭찬하는 댓글이 다수다.

AI 가수 자니아 모네는 한 음반 레이블과 300만 달러 규모의 음반 계약을 체결하기도 했다. (사진=자니아 모네 유튜브 캡쳐)

브레이킹 러스트가 빌보드 차트 1위를 차지한 최초의 AI 아티스트는 아니다. 이달 초 자니아 모네는 빌보드 R&B 디지털 송 세일즈 차트에서 1위를 차지하며 AI 아티스트 최초로 빌보드 차트 1위를 차지했다. 자니아 모네가 약 두 달 전 발표한 ‘Let Go, Let God lyrics’는 곡은 유튜브에서 현재 340만 회 이상 조회될 정도로 인기를 끌고 있다. 댓글 대부분은 “AI 제작 여부는 중요하지 않다”는 반응을 보이고 있다.

특히 자니아 모네는 한 음반 레이블과 300만 달러(한화 약 44억 원) 규모의 음반 계약을 체결해 눈길을 끌기도 했다.

어떤 사람들은 ‘수노(Suno)’나 ‘우디오(Udio)’ 등의 AI 작곡 프로그램이 음악 교육을 전혀 받지 않은 사람들에게 놀라운 기회를 열어준다고 주장하는 반면, 일부에서는 AI가 만든 음악 대부분이 공허하고 감정이 결여되어 있다며 비판하고 있다. 또, 전문 음악가들의 작품이 기술 기업에 의해 무단으로 유출돼 AI 모델을 훈련시키는 문제점도 논란이 되고 있다고 디지털트렌드는 전했다.