국내 첫 민간 우주 발사체 ‘한빛-나노’, 위성 탑재 돌입

오는 22일 발사를 앞두고 있는 한국 첫 상업 발사체 ‘한빛-나노(HANBIT-Nano)'가 위성·실험용 탑재체 기능 점검 및 위성–발사체 인터페이스 연동 테스트에 돌입했다.

11일 이노스페이스는 현재 스페이스워드(SPACEWARD) 발사 미션 수행을 위한 운용 절차를 진행 중이다.

이 절차는 발사체의 페이로드 어댑터(PLA)를 비롯한 연동장치와 위성 및 탑재체 간의 전기·기계적 연결을 사전에 확인하는 단계로, 안정적 체결과 통합 운용을 위한 발사 전 필수 과정이다.

브라질 UFMA(마라냥 연방대학교) 연구진이 자국 스타트업 및 국가기관과 공동 개발한 위성 2기를 점검하고 있다.(사진=이노스페이스)

이노스페이스는 위성 5기를 고도 300km, 경사각 40도의 지구 저궤도(LEO)에 올려 놓을 계획이다. 또 비 분리 실험용 탑재체 3기와 브랜딩 모델 1종도 탑재돼 있다. 실험용 탑재체는 관성 및 항법 시스템을 시험할 예정이다.

발사 예정일은 기존 발표대로 브라질 시간으로 오는 22일 토요일 오후 3시(한국시간, 23일 일요일 오전 3시)로, 변동이 없다. 발사 윈도우는 오는 28일부터 11월 28일까지이다. 발사장은 브라질 알칸타라 우주센터(Alcântara Space Center)이다.

이노스페이스에 따르면 ‘한빛-나노' 고객사인 브라질 마라냥 연방대학교, 브라질 우주청, 카스트로 레이테 컨설토리아가 최근 위성 및 탑재체에 대한 기능 점검과 연동 테스트를 위해 발사장을 방문했다.

UFMA는 기술 개발 및 교육 목적의 소형위성 2기, AEB는 기후·환경 데이터 수집용 소형위성 2기와 관성항법시스템(INS) 1기, CLC는 위성항법시스템(GNSS) 1기와 관성항법시스템(INS) 1기에 대한 사전 운용 절차를 점검했다.

브라질 우주청 지원으로 개발한 산타카타리나 연방대학교(UFSC) 스페이스 랩 개발 위성 2기 모습.(사진=이노스페이스)

고객사 인도 그라하 스페이스(Grahaa SPACE)의 소형위성 1기는 순차적으로 탑재 절차를 진행할 예정이다. 또 한국 부루구루의 브랜딩 모델 하이볼 캔 1종은 우주 참여형 상징물로서 발사체에 별도 배치된다.

이노스페이스는 기능 점검 및 연동 테스트를 마친 뒤 위성을 발사체에 결합하는 최종 통합(Integration) 절차를 수행할 예정이다. 이 과정이 완료되면 페어링(위성을 보호하는 덮개) 장착, 발사 전 모의운용(드라이 리허설), 기상 조건 및 발사 환경 종합 점검 등을 거쳐 브라질 공군과의 비행안전 및 통합 운용 절차에 따라 최종 발사 카운트다운에 착수한다.

이노스페이스 김수종 대표는 “이번 위성-발사체 인터페이스 연동 테스트는 이노스페이스가 민간 기업으로는 처음으로 상업 발사 서비스를 위해 고객의 위성을 발사체에 탑재하는 순차적 절차를 고객의 요구사항에 맞춰 직접 수행했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.