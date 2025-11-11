엔씨소프트 3분기 매출 3천600억원...모바일 매출 10% 감소

엔씨소프트는 2025년 3분기 연결기준 매출 3천600억원, 영업손실 75억원을 기록했다고 11일 밝혔다.

매출은 전분기 대비 6%, 전년 동기 대비 10% 감소했다. 세전이익은 4천351억원, 당기순이익은 3천474억원으로 집계됐다. 엔씨소프트 측은 부동산 매각 이익과 외화 관련 손익이 반영된 결과라고 설명했다.

3분기 총 영업비용은 3천675억원으로 전분기와 유사한 수준이었다. 인건비는 일회성 퇴직 위로금이 반영되며 1천994억원을 기록해 전분기 대비 5% 증가했다. 마케팅비는 전략적 조정에 따라 160억 원으로 32% 줄었고, 감가상각비는 일부 서버 자산의 감가 종료로 214억원으로 전분기 대비 13% 감소했다.

엔씨소프트 판교 R&D 센터

모바일 게임 매출은 전반적인 사업 강도 조율의 영향으로 1천972억원을 기록하며 전분기 대비 10% 감소했다. 리니지M은 1천53억원, 리니지2M은 432억원, 리니지W는 471억원, 블레이드&소울2는 128억원이었다. 전체 매출 중 모바일 비중은 55%를 차지했다.

PC 온라인 게임 매출은 877억 원으로 전년 동기 대비 9% 증가했다. 리니지는 252억 원, 리니지2는 216억원, 아이온은 90억원, 블레이드 & 소울은 87억원, 길드워2는 87억 원으로 집계됐다. 엔씨소프트는 글로벌 서비스 확장과 라이프사이클 장기화 노력으로 2분기 연속 성장세를 이어갔다고 설명했다.

지역별로는 한국 매출이 2천178억원으로 전분기 대비 11% 감소했으며, 아시아 지역 매출은 675억원으로 전년 동기 대비 37% 증가했다. 리니지2M의 동남아시아 출시와 블레이드&소울 네오의 지역 확장이 영향을 미쳤다. 로열티 매출은 468억 원으로 전분기보다 11% 늘었다.

3분기 말 기준 총자산은 4조3천589억원, 부채총계는 9천319억원, 자본총계는 3조4천269억 원으로 집계됐다. 현금 및 현금성 자산은 4천165억원, 단기금융상품은 5천949억 원 수준이었다.

엔씨소프트는 4분기 이후 다중 플랫폼 기반 신작 라인업을 공개할 예정이다. 콘솔 및 글로벌 시장 대응을 위한 프로젝트 LLL과 블레이드&소울S 등 대형 타이틀이 내년 출시를 목표로 준비 중이다.

또한 기존 지적재산(IP)의 글로벌 확장과 신작 출시를 통해 중장기 성장세를 이어가겠다는 계획을 밝혔다.