"이용자 경험 최선"…엔씨, 지스타 2025서 삼성·엔비디아·MS 등과 제휴

엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무, 이하 엔씨)가 국내 최대 게임 전시회 ‘지스타 2025’에서 게이밍 하드웨어 및 테크 기업들과 협업을 진행한다고 10일 밝혔다.

엔씨는 삼성전자, 엔비디아, 인텔, 마이크로소프트, 레이저 등과 제휴를 맺고 이들의 게이밍 하드웨어를 활용해 부스를 꾸린다. 방문객은 최신 기술이 집약된 고성능 하드웨어를 통해 오는 19일 출시 예정인 ‘아이온2’와 오픈월드 택티컬 슈터 ‘신더시티’를 체험할 수 있다.

삼성전자는 ‘글레어 프리(Glare Free)’ 기술이 적용된 오디세이 게이밍 모니터 2종을 지원한다. ‘아이온2’ 시연에는 500Hz 주사율이 적용된 27형 ‘OLED G6’ 모델이, ‘신더시티’ 시연에는 180Hz 주사율과 0.03ms 응답속도를 지원하는 27형 ‘OLED G5’ 모델이 채택됐다.

‘아이온2’의 최초 모바일 시연은 ‘갤럭시 S25 울트라’와 ‘갤럭시 Z 폴드7’ 등 최신 기기들로 진행되며, 엔씨는 삼성전자와 그래픽 최적화를 통해 FPS(초당 처리 프레임 수)를 40%가량 향상시켰다.

시연 경험을 위해 엔비디아의 최신 그래픽카드 ‘GeForce RTX 50’ 시리즈도 사용된다. ‘아이온2’와 ‘신더시티’는 엔비디아의 DLSS 4 멀티 프레임 생성 기술과 NVIDIA Reflex 등을 지원해 최적화된 경험을 선사한다. 인텔은 ‘아이온2’와 ‘신더시티’의 오픈월드 환경에 특화된 최신 CPU ‘인텔 코어 울트라 프로세서’를 준비한다. 해당 프로세서는 내장형 NPU와 하이브리드 코어 구조를 결합해 AI 연산 가속 기능 등을 갖췄으며, 엔씨는 인텔과 ‘아이온2’ PC 버전을 위한 협업도 지속할 계획이다.

마이크로소프트도 엔씨의 공식 스폰서로 행사에 참여한다. 엔씨는 마이크로소프트와 MOU를 체결하고, ‘신더시티’ 개발에 클라우드 플랫폼 ‘애저(Azure)’와 ‘애저 오픈 AI’ 기술을 도입한 바 있다. 이 밖에 키보드, 마우스, 헤드셋 등 시연에 필요한 주변기기는 글로벌 게이밍 브랜드 레이저가 지원하며, 레이저는 현장 이벤트를 위한 경품도 후원한다.